В Днепре открылся Центр психосоциальной поддержки населения ''Дотик'': какие услуги можно получить

В Днепре жители могут получить психологическую и социальную поддержку, юридическую помощь, услуги по физической реабилитации и сопровождению в Центре психосоциальной поддержки населения "Дотик" Днепровского городского совета.

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Центр также обеспечивает сопровождение, логистику и взаимодействие между гуманитарными организациями и партнерами, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, могли своевременно ее получить.

Директор коммунального учреждения "Центр психосоциальной поддержки населения "Дотик" Днепровского городского совета" Рафаэль Кижнер рассказал, что в учреждении будут работать психологи и реабилитолог, а также оказывать юридическую помощь. По его словам, к работе центра привлекаются благотворительные и общественные организации, которые смогут оказывать свои услуги непосредственно на базе центра.

Кижнер также отметил, что проект получил поддержку иностранных партнеров, в частности Представительства Фонда международной солидарности в Украине.

В центр могут обратиться все жители Днепра, нуждающиеся в помощи. Сначала специалисты оценивают потребности человека, а затем определяют, какую именно поддержку ему необходимо оказать – непосредственно в "Дотике" или в других организациях.

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Уполномоченный по вопросам сотрудничества в области развития Посольства Республики Польша в Украине Артуро Гроссман отметил, что проект в Днепре является частью более широкой системы помощи в сфере психического здоровья, которую Польша совместно с международными партнерами развивает в Украине.

По его словам, Республика Польша реализует это направление совместно с Европейским Союзом, различными агентствами и партнерами. В Днепропетровской области работа ведется совместно с Foreign Policy Instruments – инструментом ЕС, который позволяет быстро реагировать на вызовы, стоящие перед странами-соседями Евросоюза.

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Гроссман подчеркнул, что вопросы психического здоровья и чувства защищенности человека в Украине должны стать одним из приоритетов международной помощи, сотрудничества и развития. Он отметил, что такая поддержка нужна уже сейчас, а работа с травмами должна стать одной из базовых услуг, которые развивает государство.

Представитель Посольства Польши также добавил, что города, которые развивают ориентированные на человека услуги и ставят потребности жителей в центр внимания, могут стать лидерами на региональном и государственном уровнях.

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Гроссман отметил, что такой подход характерен для Европейского Союза и стран, стремящихся к тесному сотрудничеству с ним, в частности скандинавских государств. Он поздравил Днепр с развитием человекоцентричных инициатив.

Днепровский городской совет присоединился к софинансированию центра, предоставил помещение для его работы и взял на себя обязательство обеспечить дальнейшее функционирование учреждения после завершения проекта.

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Руководитель представительства Фонда международной солидарности в Украине Павел Кост отметил, что важность проекта заключается, в частности, в международном партнерстве между Европейским Союзом, Республикой Польшей и Украиной.

По его словам, для польской организации также важно поддерживать органы местного самоуправления и укреплять их способность предоставлять социальные услуги, чтобы они могли реагировать на постоянно меняющиеся потребности людей.

Кост подчеркнул, что центры, открываемые в рамках проекта, должны быть частью государственной политики. Именно поэтому Представительство Фонда международной солидарности в Украине сотрудничает с Министерством социальной политики, семьи и единства, Министерством по делам ветеранов Украины, Министерством здравоохранения и Министерством молодежи и спорта.

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Он подчеркнул, что главная цель проекта – создать места, где люди, нуждающиеся в помощи, смогут получить необходимую поддержку, партнерство и силы для преодоления сложных жизненных обстоятельств.

Центр психосоциальной поддержки "Дотик" работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Обращаться можно по телефону: +380 95 356 27 84.

Центр психосоциальной поддержки Днепровской территориальной общины был создан в рамках проекта "Комплексная поддержка детей, семей и общин, пострадавших в результате войны". Его финансирует Европейский Союз, а реализует Представительство Фонда международной солидарности в Украине в рамках Психосоциальной программы PRO_MentalHealth.