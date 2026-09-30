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В Днепре в Центре социальной адаптации появилась новая семья

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 390
В Днепре в Центре социальной адаптации появилась новая семья
Александр и Марина познакомились, когда оба проходили реабилитацию
Источник: Днепровский городской совет

В Центре социальной адаптации Днепра стало на одну семью больше. 48-летний Александр из Никополя и 50-летняя Марина из Краматорска познакомились здесь, когда оба проходили реабилитацию. Их общение начиналось как обычное знакомство и взаимная поддержка, но со временем переросло в отношения.

Незадолго до свадьбы Александр сделал Марине предложение. Женщина согласилась, и теперь они официально муж и жена. Помочь организовать праздник молодоженам взялись сотрудники Центра вместе с общественной организацией "Океан добра".

В Днепре в Центре социальной адаптации появилась новая семья

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Источник: Дніпровська міська рада

Марина говорит, что они с Александром очень поддерживали друг друга, ведь обоим пришлось пережить сложные обстоятельства. Она предполагает, что именно схожий жизненный опыт мог их сблизить. Для женщины этот день особенный еще и потому, что это ее первая свадьба. Она признается, что впервые меняет фамилию и пока непривычно чувствовать себя не гостьей, а главной героиней свадебного дня.

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Для Александра этот день также стал особенным. Мужчина рассказывает, что больше всего его привлекает в Марине ее внутренний мир. Перед церемонией он нервничал и испытывал стресс, но в то же время был счастлив. По его мнению, самое важное в отношениях – иметь рядом человека, который не бросит в сложный момент и сможет протянуть руку помощи, когда это понадобится.

В Днепре в Центре социальной адаптации появилась новая семья

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Источник: Дніпровська міська рада

В Центр Александр попал после эвакуации из Никополя, где перенес инсульт. Сначала он передвигался на инвалидной коляске, однако реабилитация дала результат – сейчас мужчина уже ходит самостоятельно. Марина пользуется костылями и также проходит реабилитацию.

Пара живет в учреждении, где сейчас проводят ремонт, чтобы сделать помещения максимально доступными для людей с ограниченной подвижностью. Входы уже оборудовали без порогов. В Центре также планируют установить тактильные элементы и информационные таблички со шрифтом Брайля. Предусмотрены и условия для комфортного передвижения людей в инвалидных колясках и других посетителей с ограниченной мобильностью.

В Днепре в Центре социальной адаптации появилась новая семья

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Источник: Дніпровська міська рада

К подготовке к свадьбе присоединились сотрудники Центра и представители общественной организации "Океан добра". Для Марины организовали услуги парикмахера, подобрали свадебное платье и обеспечили транспорт. От городского совета молодожены получат два комплекта постельного белья. А Центр совместно с общественной организацией подготовил для них цветы и сладкие подарки.

Директор Центра социальной адаптации Днепровского городского совета Юлия Смолярчук отметила, что для сотрудников учреждения было важно поддержать пару в день их свадьбы. Она пожелала Александру и Марине сохранить свои чувства на долгие годы и всегда оставаться опорой друг для друга.

В Днепре в Центре социальной адаптации появилась новая семья

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Источник: Дніпровська міська рада

Это уже вторая свадьба, которая состоялась среди подопечных Центра. Пока что молодожены будут жить здесь вместе. В будущем сотрудники учреждения планируют помочь Александру и Марине найти постоянное жилье, обустроенное с учетом потребностей маломобильных людей.

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Днепрсвадьбареабилитация
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