В Днепре ученики открыли собственную кофейню, чтобы получить практический опыт предпринимательства

20 октября в Днепре официально открыли первое школьное социальное предприятие — молодёжное кафе, созданное учениками Научного лицея международных отношений. Заведение будет работать на базе учебного заведения при менторской поддержке Молодежного центра Днепра. Инициатива была реализована в рамках международного проекта "Социальные ученические компании в поддержку молодежи в Украине во время и после войны".

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Руководитель проекта "Социальное школьное предпринимательство" Сергей Дюдя рассказал, что подготовка к открытию длилась более года. По его словам, лицей стал первым учебным заведением в Днепре, которое внедряет социальное школьное предпринимательство не только в теории, но и на практике. Благодаря сотрудничеству бизнеса, менторов и учебного заведения подростки смогли пройти профессиональное обучение и ознакомиться с реальными бизнес-процессами. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, участники довели дело до конца, а сам проект стал примером того, как школа может давать ученикам практические навыки для жизни.

Молодежный центр Днепра стал хабом по развитию социального предпринимательства на 2025–2028 годы. Здесь подготовили тренеров, которые помогают ученикам изучать основы бизнеса, разрабатывать стратегии и воплощать собственные идеи в стартапы. Одним из таких проектов стала новая школьная кофейня.

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Инициатива финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Ее реализует ChildFund Deutschland в сотрудничестве с School of ME Ukraine.

Ментор команды лицея в рамках проекта StudBizUkraine Элина Косолапова отметила, что путь к открытию был долгим и сопровождался многочисленными изменениями. Главная цель предприятия заключается не в получении быстрой прибыли, а в том, чтобы ученики 9–11 классов могли попробовать себя в различных профессиональных ролях. В рамках работы кафе они будут учиться работать в команде и выполнять обязанности руководителя, финансиста, HR-менеджера или дизайнера.

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Косолапова добавила, что до заключительного этапа дошли ученики, которые больше всего заинтересованы в этом деле. Она надеется на дальнейшее развитие предприятия и планирует, что опыт лицеистов поможет команде подать заявку на премию социальных предприятий в следующем году.

К реализации проекта также присоединились представители высших учебных заведений и местного бизнеса. Они стали наставниками для молодежи и помогли с техническим оснащением кофейни.

Ректор Университета таможенного дела и финансов, академик Академии политико-правовых наук Украины Дмитрий Бочаров назвал открытие кофейни знаковым событием для учебного заведения. Он отметил, что культура потребления кофе подразумевает не только сам напиток, но и общение, коммуникацию и формирование новых традиций среди молодежи.

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По мнению Бочарова, участие в таком проекте дает лицеистам возможность получить первый практический опыт предпринимательства и понять, как создается продукт и работает бизнес. Эти знания могут пригодиться им в будущем, независимо от того, свяжут ли они свою дальнейшую карьеру с этой сферой. Он также выразил надежду, что эту инициативу удастся расширить.

Поддержку молодежному предпринимательству оказал и основатель кофейного бренда Perea Игнат Туренко. Он отметил, что бизнес может делиться опытом с молодым поколением и помогать ему избегать ошибок. Благодаря проекту уже 25 молодых людей получили базовые знания о ведении бизнеса, привлечении грантов и открытии собственного дела. Туренко подчеркнул, что развитие предпринимательства способствует формированию самостоятельных людей, способных принимать собственные решения.

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К открытию активно готовились и сами лицеисты. Шестеро учеников прошли специализированный трехдневный курс у профессиональных бариста, после чего готовятся самостоятельно принимать первых посетителей.

Ученик Научного лицея международных отношений Михаил Ветров рассказал, что присоединился к инициативе зимой, когда выбирал между участием в проекте и выполнением обычной учебной работы. Осенью команда приступила к активной подготовке и в короткие сроки решила организационные и технические вопросы, в частности освоила работу с кофемашиной. Он добавил, что особенно полезным оказался профессиональный курс для бариста, а впереди команду ждет дальнейшая практика. Новое пространство будет функционировать не только как классическая кофейня, но и как практическая площадка для развития будущих лидеров. Организаторы и партнеры подчеркивают, что на этом не остановятся, ведь системная поддержка молодежи, создание новых возможностей для её всестороннего развития и реализация общественно полезных инициатив остаются приоритетом, имеющим большое стратегическое значение для Днепра.