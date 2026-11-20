В Днепре прошли первые общественные консультации по разработке Стратегии развития Днепровской городской территориальной громады на 2027–2037 годы. В обсуждении приняли участие представители городского совета, эксперты и жители. Вместе они обсудили актуальные проблемы города, его потребности и возможности дальнейшего развития. Мероприятие организовали команды EU4Reconstruction (Направление 2) и Urban Reform.

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Во время встречи команды представили план работы над проектом по сбору и подготовке данных для будущей Стратегии. Сейчас идет аналитический этап: специалисты собирают и обрабатывают информацию о разных сферах жизни громады, определяют ее сильные стороны, проблемы и возможности для изменений.

Участники работали по пяти направлениям: экономика, профессиональное и высшее образование; окружающая среда, климат и экология; социально-гуманитарные вопросы; инфраструктура и мобильность; жилье и пространственное развитие.

Глава организации Urban Reform Александра Нарыжная отметила, что во время консультаций важно услышать мнения жителей, понять их запросы, определить основные вызовы и потенциал города. Также участники должны поделиться своим видением развития по каждому из направлений и помочь проработать аналитические материалы, которые собирают совместно с органами местного самоуправления.

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По ее словам, предложения и наработки, собранные во время встреч, станут частью аналитической работы и помогут определить приоритеты будущей Стратегии. Результаты работы над документом планируют обнародовать для общественности.

Советница проекта EU4Reconstruction (Направление 2) по вопросам стратегического планирования и управления публичными инвестициями в Днепре Ольга Семикина рассказала, что стратегическое планирование и управление публичными инвестициями являются одним из ключевых направлений поддержки проекта в городе. В рамках сотрудничества с Днепровским городским советом EU4Reconstruction поддерживает подготовку Стратегии развития на 2027–2037 годы. В частности, команда Urban Reform проводит исследования и готовит аналитическую основу для документа. Именно этой работе посвящены и общественные консультации.

Главные истории дня

Заместитель директора департамента экономики, финансов и городского бюджета Днепровского городского совета Виктория Калиногорская сообщила, что Днепровский городской совет работает над подготовкой стратегии развития города на 2027–2037 годы. Она должна определить основные направления и приоритеты дальнейшего развития города. Сейчас специалисты собирают информацию о нынешнем состоянии Днепра, его потребностях, вызовах и возможностях. Важная часть этого процесса – учет мнений и опыта людей, которые живут и работают в городе.

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Общественные консультации являются частью предпроектных исследований и подготовки аналитической основы для разработки Стратегии развития Днепра на 2027–2037 годы. Собранные предложения дополнят исследование и помогут учесть позиции разных заинтересованных групп при стратегическом планировании.

Это первая из запланированных встреч. В дальнейшем консультации продолжатся, и к обсуждению будущей Стратегии смогут присоединиться еще больше жителей города.