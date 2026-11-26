В центре Днепра прошло информационно-просветительское мероприятие в рамках Всеукраинской кампании "16 дней против насилия". Акцию организовали, чтобы помочь жителям и внутренне перемещенным лицам вовремя распознавать проявления домашнего насилия и знать, где можно получить бесплатную профессиональную поддержку.

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Во время мероприятия специалисты Днепровского городского центра социальных служб раздавали прохожим информационные материалы с контактами служб помощи. Также желающие могли пройти короткий опрос и принять участие в интерактивной викторине. Вопросы о кампании "16 дней против насилия" разместили на специальных карточках в форме ладошек.

Директор Днепровского городского центра социальных служб Анастасия Тищенко пояснила, что такие уличные акции проводят, чтобы люди понимали: в сложной ситуации они не останутся один на один с проблемой. Даже если полученная информация не понадобится непосредственно тому, кто взял буклет, она может помочь его родным, соседям или знакомым. По ее словам, важно, чтобы пострадавшие знали, куда обратиться, ведь в Днепре действует сеть служб поддержки – от анонимного телефона доверия до круглосуточной кризисной комнаты. Укрытие там могут получить не только женщины с детьми, но и мужчины. Все услуги предоставляются бесплатно.

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К акции присоединились прохожие разных возрастов. Горожане поддержали инициативу и подчеркнули важность знания контактов служб, которые могут помочь в критической ситуации.

Жительница Днепра Наталья Гончаренко отметила, что лишней информации о противодействии насилию не бывает, ведь она может пригодиться кому угодно. Среди причин роста агрессии она назвала зависимости, а также последствия войны и психологические травмы. Поэтому, по ее мнению, людям важно знать, как действовать в опасных обстоятельствах и куда обращаться.

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Еще одна участница акции, Любовь Сербина, подчеркнула, что об этой проблеме нужно говорить и объяснять людям, как получить помощь. Она рассказала, что сама имеет контакты соответствующих служб на случай необходимости и видела последствия неконтролируемой агрессии, поэтому не считает домашнее насилие незначительной проблемой.

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В Днепре за счет городского бюджета создали разветвленную сеть помощи пострадавшим от домашнего насилия. В нее входят круглосуточная кризисная комната, приют для женщин с детьми, мобильная бригада социально-психологической помощи и анонимный телефон доверия.

Также работают дневной центр на правом берегу по адресу проспект Сергея Нигояна, 3, и служба первичного консультирования на левом берегу – проспект Петра Калнышевского, 55. Кроме того, психологи центра проводят коррекционную работу с обидчиками по решению суда.

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С начала года помощь специалистов городской сети получили более 5 тысяч человек, среди которых 300 внутренне перемещенных лиц. Мобильная бригада совершила более 2 тысяч выездов и оказала поддержку 2400 людям. В дневной центр обратились 543 человека, а на анонимный телефон доверия поступило более 430 обращений.

Контакты для получения помощи:

Днепровский городской центр социальных служб: +38 098 300 45 60

Телефон доверия: +38 067 200 80 35