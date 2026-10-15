В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

В Музее истории Днепра представили художественный проект "Вадим Сидур: Между болью и любовью". Видеоарт создан по мотивам творчества всемирно известного художника, уроженца Днепра. Проект сочетает в себе скульптуру, графику, поэзию и авторскую музыку и реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Видео дня

В основе видеоарта лежит архивное наследие Вадима Сидура, который получил международное признание и подвергся преследованиям со стороны советской системы. Его художественные работы и поэзия стали основой для создания иммерсивного видеоарта со специально написанным музыкальным сопровождением.

Проект предлагает по-новому взглянуть на творчество художника, в котором переплетаются темы войны, утраты, человеческой боли и любви. Сочетание визуальных образов, стихов и музыки создает целостную эмоциональную историю, перекликающуюся с современным опытом переживания травмы и поиска жизнеутверждающих смыслов.

Заместитель директора департамента – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов отметил, что город стремится больше рассказывать о выдающихся людях, родившихся в Днепре и способных представлять его на международной культурной арене. Одной из таких личностей он назвал Вадима Абрамовича Сидура, о жизни и творчестве которого до сих пор известно недостаточно.

РЕКЛАМА

По словам Евгения Хорошилова, с 2016 года Днепр систематически работает над популяризацией наследия художника. Новый видеоарт должен привлечь дополнительное внимание к его творчеству и взглядам на войну и мир.

Заведующий сектором "Музей Вадима Сидура" Музея истории Днепра Владимир Маликов рассказал, что замысел проекта заключался в представлении творчества художника в необычном для музейного пространства формате.

Главные истории дня

Музей Вадима Сидура открылся в 2021 году как сектор Музея истории Днепра. Здесь проводят образовательные мероприятия и знакомят посетителей с творчеством художника. Владимир Маликов подчеркнул, что в работах Сидура сочетаются темы трагедии, войны, утраты и боли, а также жизнеутверждения и любви. Новый видеоарт позволяет комплексно ощутить эту многогранность благодаря взаимодействию визуальных образов, музыки и поэзии.

РЕКЛАМА

Видеоарт стал частью постоянной экспозиции Музея истории Днепра, где его смогут посмотреть посетители. По словам заместителя директора музея по экспозиционной работе Елены Нелюб, желающие также смогут заказать тематические лекции и экскурсии, посвященные жизни и творчеству художника. К их проведению будут привлекаться искусствоведы и заведующий музеем Вадим Сидур.

Презентация проекта дала старт серии сопутствующих мероприятий, которые продлятся до конца месяца. В программе – лекции специалистов и художественные мастер-классы с участием искусствоведов, психологов и художников. Участники смогут осмыслить творчество Вадима Сидура в контексте современных исторических событий, опыта переживания травмы и роли искусства в понимании человеческих переживаний.

РЕКЛАМА

Информация о ближайших мероприятиях будет публиковаться на странице Музея истории Днепра в Facebook.

Таким образом, художественный проект продолжает работу города по сохранению и популяризации культурного наследия Вадима Сидура, открывая его для новых аудиторий через современные формы взаимодействия с искусством.