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В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура
В основе видеоарта – архивное наследие Вадима Сидура. Источник: Днепровский городской совет

В Музее истории Днепра представили художественный проект "Вадим Сидур: Между болью и любовью". Видеоарт создан по мотивам творчества всемирно известного художника, уроженца Днепра. Проект сочетает в себе скульптуру, графику, поэзию и авторскую музыку и реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

В Днепре представили видеоарт о жизни и творчестве Вадима Сидура. Источник: Днепровский городской совет

В основе видеоарта лежит архивное наследие Вадима Сидура, который получил международное признание и подвергся преследованиям со стороны советской системы. Его художественные работы и поэзия стали основой для создания иммерсивного видеоарта со специально написанным музыкальным сопровождением.

В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

В основе видеоарта – архивное наследие Вадима Сидура. Источник: Днепровский городской совет

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Проект предлагает по-новому взглянуть на творчество художника, в котором переплетаются темы войны, утраты, человеческой боли и любви. Сочетание визуальных образов, стихов и музыки создает целостную эмоциональную историю, перекликающуюся с современным опытом переживания травмы и поиска жизнеутверждающих смыслов.

Заместитель директора департамента – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов отметил, что город стремится больше рассказывать о выдающихся людях, родившихся в Днепре и способных представлять его на международной культурной арене. Одной из таких личностей он назвал Вадима Абрамовича Сидура, о жизни и творчестве которого до сих пор известно недостаточно.

По словам Евгения Хорошилова, с 2016 года Днепр систематически работает над популяризацией наследия художника. Новый видеоарт должен привлечь дополнительное внимание к его творчеству и взглядам на войну и мир.

В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

В Днепре представили видеоарт о жизни и творчестве Вадима Сидура. Источник: Днепровский городской совет

Заведующий сектором "Музей Вадима Сидура" Музея истории Днепра Владимир Маликов рассказал, что замысел проекта заключался в представлении творчества художника в необычном для музейного пространства формате.

Музей Вадима Сидура открылся в 2021 году как сектор Музея истории Днепра. Здесь проводят образовательные мероприятия и знакомят посетителей с творчеством художника. Владимир Маликов подчеркнул, что в работах Сидура сочетаются темы трагедии, войны, утраты и боли, а также жизнеутверждения и любви. Новый видеоарт позволяет комплексно ощутить эту многогранность благодаря взаимодействию визуальных образов, музыки и поэзии.

В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

В Днепре представили видеоарт о жизни и творчестве Вадима Сидура. Источник: Днепровский городской совет

Видеоарт стал частью постоянной экспозиции Музея истории Днепра, где его смогут посмотреть посетители. По словам заместителя директора музея по экспозиционной работе Елены Нелюб, желающие также смогут заказать тематические лекции и экскурсии, посвященные жизни и творчеству художника. К их проведению будут привлекаться искусствоведы и заведующий музеем Вадим Сидур.

Презентация проекта дала старт серии сопутствующих мероприятий, которые продлятся до конца месяца. В программе – лекции специалистов и художественные мастер-классы с участием искусствоведов, психологов и художников. Участники смогут осмыслить творчество Вадима Сидура в контексте современных исторических событий, опыта переживания травмы и роли искусства в понимании человеческих переживаний.

В Днепре представили видеоарт, посвящённый жизни и творчеству Вадима Сидура

В Днепре представили видеоарт о жизни и творчестве Вадима Сидура. Источник: Днепровский городской совет

Информация о ближайших мероприятиях будет публиковаться на странице Музея истории Днепра в Facebook.

Таким образом, художественный проект продолжает работу города по сохранению и популяризации культурного наследия Вадима Сидура, открывая его для новых аудиторий через современные формы взаимодействия с искусством.

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