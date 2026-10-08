В Днепре усиливают безопасность в школах и детских садах: укрытия оборудуют для обучения и отдыха детей

В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова продолжают систематически обустраивать и готовить простейшие укрытия в муниципальных учебных заведениях. Главная цель — создать безопасные условия для детей и обеспечить непрерывность учебного процесса во время воздушных тревог.

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Одно из направлений работы — ремонт и модернизация внутренних помещений безопасности в школах и детских садах. Недавно такие работы были завершены в детском саду № 261.

Убежище учреждения относится к самым простым и оборудовано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Здесь предусмотрены питьевая и техническая вода, санузлы, вентиляция, обычное и аварийное освещение, а также несколько выходов.

С 21 сентября этого года детский сад в очном режиме посещают 65 детей младшего, среднего и старшего возраста. И. о. директора учреждения Оксана Пазизей отмечает, что убежище имеет площадь 470 квадратных метров, поэтому здесь достаточно места не только для безопасного пребывания, но и для полноценного досуга детей.

В помещении можно проводить спокойные и подвижные игры, организовывать отдых и питание. Также в убежище установлено достаточное количество кроватей, поэтому во время воздушных тревог детям не приходится прерывать дневной сон — они могут спать прямо в безопасном помещении. По словам руководительницы, это позволяет детям хорошо отдыхать и возвращаться к занятиям в хорошем настроении.

Еще одно укрытие обустроили в Днепровской гимназии № 141. Расширение безопасного пространства позволило перевести всех школьников на очное обучение в первую смену. Ранее учреждение работало по смешанному графику.

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Подвальное помещение оборудовали необходимой мебелью и усиленной сетью Wi-Fi. На случай отключения электроэнергии непрерывность образовательного процесса должны обеспечивать солнечные панели и зарядная станция.

Директор гимназии Ирина Хомьяк рассказала, что новое укрытие фактически стало полноценным образовательным пространством для учеников 1–4 классов. На площади 654 квадратных метра могут одновременно разместиться более 500 детей начальной школы.

Помещение разделили на отдельные секции, благодаря чему каждый класс может проводить занятия в собственном пространстве и без лишних помех. Это особенно важно для учеников младших классов, которые учатся по достаточно интенсивным программам и нуждаются в высокой концентрации.

Главные истории дня

Обустройство и совершенствование безопасных пространств в учебных заведениях Днепра продолжается. Профильные службы совместно с администрациями школ и детских садов готовят укрытия к стабильному и комфортному использованию в течение осенне-зимнего периода.

Особое внимание уделяется исправности канализации, отопления и вентиляции, а также наличию альтернативных источников электроэнергии.

Всего в условиях военного положения в Днепре простейшие укрытия оборудованы в 253 учреждениях.

Среди них:

124 школы;

107 детских садов;

11 учреждений культуры;

8 профессионально-технических учебных заведений;

2 спортивных учреждения;

1 инклюзивно-ресурсный центр.

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