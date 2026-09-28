В Днепре участники ''Пласта'' встретили Новый год: ярмарка, награждение и мероприятия от 7-го корпуса ДШВ и 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады

На Успенской площади в Днепре открыли новый пластовский год. Традиционная встреча после летних лагерей собрала пластунов, которые подвели итоги прошедшего года, отметили достижения детей и молодежи и определили планы на следующий год.

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В течение дня на площади работали различные локации. Пластуны организовали благотворительную ярмарку, где продавали собственные изделия, выпечку, пластовое печенье и атрибутику, а также проводили мастер-классы. Часть собранных средств будет направлена на развитие организации в Днепре, остальная часть – на нужды украинских военных.

Для посетителей также были подготовлены демонстрационные и учебно-практические мероприятия с участием 7-го корпуса десантно-штурмовых войск и 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады. В частности, желающие могли ознакомиться с симулятором управления БПЛА и наземными роботизированными комплексами.

Завершила программу торжественный митинг пластунов. В ходе мероприятия детей и молодежь отметили за активную работу в течение года и летнего лагеря, вручили награды и благодарности. Также состоялись присвоение более высоких степеней и переход участников в следующие возрастные группы.

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Заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко отметил, что открытие пластового года уже стало доброй традицией для города. "Пласт" воспитывает детей и молодежь в духе патриотизма, любви к Украине и уважения к ее истории и ценностям. Он также подчеркнул важность благотворительной ярмарки, ведь пластуны своими поделками поддержали украинских защитников.

Главные истории дня

Пластовое движение развивается в Днепре уже более 29 лет. Оно объединяет детей, молодежь и взрослых и основано на принципе "обучения через действие". Участники путешествуют, посещают лагеря и проходят обучение, занимаются командной работой, изучают историю и традиции Украины, а также развивают лидерские и практические навыки.

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Руководительница кружка "Пласт Днепр" городского Дворца детей и молодежи Ольга Подгорнова рассказала, что открытие пластового года является своеобразным итогом летнего лагеря и предыдущего этапа обучения детей. По ее словам, у участников есть собственная программа, по которой они постепенно развиваются, а во время открытия года подводят итоги, отмечают достижения и проводят церемонию присвоения званий. После этого для пластунов начинается новый этап с проектами, инициативами и городскими мероприятиями.

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Подгорнова добавила, что важной частью деятельности "Пласта" является сотрудничество с партнерами, разделяющими общие ценности, и подчеркнула, что воспитание детей – это прежде всего дело семьи, а организация помогает семьям в этом. Среди основных направлений она назвала патриотическое воспитание, изучение истории, культуры и традиций Украины, а также всестороннее развитие детей.

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Своими впечатлениями от участия в "Пласте" поделились и сами дети. 10-летний Марк Головчик, пластун-новак "Станицы Днепр", рассказал, что участвовал в различных мероприятиях, в частности раздавал Вифлеемский огонь, ходил на колядки, участвовал в гайтовках и посещал экскурсии. Мальчик отметил, что ему нравится путешествовать и узнавать историю города. Этим летом он также побывал в лагере в Ивано-Франковской области.

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11-летняя Кира Мороз уже трижды побывала в лагерях "Пласта", а в этом году перешла из новичков в юношество. Девочка рассказала, что в "Пласте" можно заниматься различными видами деятельности – от походов до мастер-классов, а также находить новых друзей. Переход в юношество, по ее словам, дает ощущение большей ответственности и взрослости.

В настоящее время в Днепре пластовое движение представлено общественной организацией "Станица Днепр". Пластуны участвуют не только в образовательных и воспитательных мероприятиях, но и в волонтерских, социальных и экологических инициативах, а также помогают Силам обороны Украины.

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