В Днепре продолжают оказывать помощь людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. С марта 2024 года внутренне перемещенные лица могут бесплатно получать продуктовые наборы за счет городского бюджета. За 2026 год такую поддержку уже оказали 19 680 людям. В ноябре планируют выдать еще почти 2100 пакетов.

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Среди тех, кто регулярно получает помощь, – Александр Гуртяк. Мужчина переехал в Днепр из Северодонецка Луганской области после начала полномасштабного вторжения.

Вместе с ним в город перебралась вся семья – дети и внуки. Уже в Днепре в семье родился правнук. Сейчас часть родных арендует жилье, а рядом с мужчиной живут дочь со своей семьей и внучка.

Александр рассказал, что такая поддержка особенно важна для переселенцев пенсионного возраста, людей с заболеваниями и малообеспеченных семей. Из-за войны многие потеряли все имущество и приехали в город без денег и необходимых вещей. Он также отметил качество продуктов в наборах и сообщил, что их хватает примерно на месяц.

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Получить продуктовые наборы по заявлению могут переселенцы, прибывшие в Днепр после 24 февраля 2022 года и проживающие в местах временного компактного проживания (МТКП). Помощь предусмотрена для наиболее уязвимых категорий:

людей пожилого возраста;

людей с инвалидностью;

матерей с детьми;

детей в возрасте от 3 до 18 лет;

опекунов и попечителей ребенка или недееспособного человека.

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Заведующая сектором социальной защиты внутренне перемещенных лиц управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Крохмаль пояснила, что продуктовые наборы в течение трех месяцев также могут получать переселенцы, которые не проживают в МТКП, но оказались в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на сопровождении Днепровского городского центра социальных служб.

Кроме того, одноразовый продуктовый набор предусмотрен для тех, кто переехал в Днепр, впервые оформил здесь справку ВПЛ и проживает в месте временного компактного проживания, но не относится к льготным категориям.

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Для оформления помощи необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту регистрации или в городской центр социальных служб.

Продуктовая поддержка – не единственное направление помощи переселенцам в Днепре. Город также содействует их размещению во временном жилье, предоставляет социальные, медицинские и психологические услуги, чтобы помочь людям адаптироваться к жизни на новом месте.