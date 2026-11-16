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В Днепре обсудили бюджет на 2027 год: доходы, финансовые риски и расходы на нужды громады

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
130
В Днепре обсудили бюджет на 2027 год: доходы, финансовые риски и расходы на нужды громады
Обсудили бюджет на 2027 год. Источник: Днепровский горсовет

В Днепре состоялись бюджетные слушания, во время которых обсудили проект бюджета и Программу экономического и социального развития города на 2027 год. Мероприятие провели в формате Zoom-конференции. В обсуждении приняли участие представители департаментов, управлений, коммунальных предприятий городского совета и общественность.

Проект городского бюджета представил заместитель городского головы, директор департамента экономики, финансов и городского бюджета Днепровского горсовета Владимир Миллер.

В Днепре обсудили бюджет на 2027 год: доходы, финансовые риски и расходы на нужды громады

Заместитель городского головы, директор департамента экономики, финансов и городского бюджета Днепровского горсовета Владимир Миллер. Источник: Днепровский горсовет

В этом году формат слушаний изменили: вместо длительного доклада с финансовыми показателями основное внимание уделили общению с горожанами. Участники могли задавать вопросы, высказывать замечания и получать ответы от представителей городской власти. Такой подход выбрали с учетом пожеланий общественности, чтобы сделать обсуждение бюджета более открытым и предметным.

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Владимир Миллер объяснил, что городские власти сознательно отказались от традиционного формата с длительным представлением цифр, которые не всегда понятны широкой аудитории. Вместо этого слушания построили вокруг проблемных вопросов, которые непосредственно волнуют жителей. По его оценке, обсуждение прошло конструктивно, и на большинство вопросов удалось дать ответы.

Отдельно чиновник представил основные финансовые показатели проекта бюджета. Собственные доходы Днепра на 2027 год запланированы на уровне 23,8 млрд грн. При этом смету формировали с учетом возможных рисков и ограниченных финансовых ресурсов.

В Днепре обсудили бюджет на 2027 год: доходы, финансовые риски и расходы на нужды громады

В Днепре обсудили бюджет на 2027 год. Источник: Днепровский горсовет

Одной из главных проблем остается неучет в проекте государственного бюджета на 2027 год передачи громадам 4% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот механизм предусмотрен меморандумом, подписанным при участии Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Средства должны частично компенсировать громадам расходы, связанные с неповышением тарифов на тепло для населения.

По словам Владимира Миллера, Днепр выполняет взятые на себя обязательства и направляет предусмотренные средства на определенные нужды. Однако государство уже второй год подряд не закладывает соответствующие поступления в бюджет. Для города это означает потерю 930 млн грн. В то же время по условиям меморандума Днепр должен выплатить почти 1,5 млрд грн долгов КП "Теплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины". Из-за этого возникает вопрос, из каких источников покрывать такие расходы.

Еще одним финансовым риском для громады является запланированное изъятие реверсной дотации. Если это решение реализуют, городской бюджет может недополучить 3,1 млрд грн.

Владимир Миллер также напомнил, что Днепр преимущественно собственными силами, в частности с привлечением кредитных средств, реализовывал мероприятия планов устойчивости. Городские власти предлагали оставить средства реверсной дотации в бюджете громады, чтобы использовать их для обслуживания и погашения кредитов, а также продолжения соответствующих проектов. Однако пока этот вопрос не удалось решить в пользу города.

По словам чиновника, Днепр уже выполнил значительную часть мероприятий по обеспечению устойчивости за счет собственных и заемных ресурсов. Город рассчитывал направить реверсную дотацию на выполнение кредитных обязательств и завершение начатых проектов. Однако гарантий сохранения этих средств пока нет, поэтому дополнительную финансовую нагрузку громаде, вероятно, придется покрывать самостоятельно.

При формировании бюджета также пересмотрели расходы на оплату труда. В частности, город существенно сократил финансирование зарплат работников исполнительных органов городского совета и коммунальных предприятий. Одной из причин стало повышение оплаты труда в образовательной и социальной сферах, которое происходит без соответствующего увеличения государственного финансирования.

В Днепре обсудили бюджет на 2027 год: доходы, финансовые риски и расходы на нужды громады

В Днепре обсудили бюджет на 2027 год. Источник: Днепровский горсовет

Владимир Миллер подчеркнул, что бюджет на 2027 год является минимальным и возможности для дальнейшего сокращения расходов практически исчерпаны. Поэтому городские власти будут особенно тщательно подходить к формированию штатных расписаний и найму новых работников как в исполнительных органах, так и на коммунальных предприятиях. Если городу удастся восстановить часть доходов, эти ограничения можно будет несколько ослабить. В то же время сейчас расходы на оплату труда останутся строго ограниченными.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, защищенные статьи расходов планируют финансировать в обычном режиме. Город и дальше будет сосредоточен на обеспечении основных потребностей общины и выполнении первоочередных обязательств.

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