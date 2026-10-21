В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В парках Днепра еще радуют глаз зеленые насаждения и цветники, однако коммунальщики уже готовят их к холодам . В частности, работы продолжаются в парке "Зеленый Гай", где убирают опавшие листья, ухаживают за растениями и готовят их к морозам.

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Специалисты подкармливают и обрабатывают насаждения, а также поливают молодые деревья. Это помогает укрепить корневую систему и подготовить растения к зимним условиям.

Как рассказала заместитель директора по благоустройству КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета Любовь Чадина, для подкормки используют минеральные удобрения, которые насыщают растения необходимыми микроэлементами. Также насаждения обрабатывают смесями с антистрессовыми препаратами, биологическими фунгицидами и инсектицидами. Это помогает предотвратить грибковые заболевания, развитию которых способствуют повышенная влажность и недавние осадки.

Помимо ухода за растениями, коммунальщики консервируют автоматические системы полива, чтобы защитить их от повреждений во время морозов. Также очищают водоотводные лотки от листьев и мусора, проверяют уличное освещение и готовят спецтехнику и инвентарь для уборки снега.

Следующим этапом станет установка специальных сеток для защиты живых изгородей и топиарных форм. Как отметила Любовь Чадина, это поможет уберечь растения от повреждений во время сильных снегопадов и сохранить их внешний вид.

Несмотря на подготовку к зиме, парк "Зеленый Гай" продолжает радовать посетителей цветниками. Местная жительница Наталья, которая каждый день гуляет здесь с подругой, рассказала, что уже несколько лет любуется красотой парка. Особенно ей нравятся клумбы с бегониями и хризантемами, возле которых женщины периодически фотографируются.

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По словам Натальи, они каждый раз удивляются, как специалистам удается создавать такую красоту почти в центре города.

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