В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКвартира, оформленная за день до "Карфагена", и 1 млн грн зарплаті: Кравченко подал новую декларацию из ВеныПосле переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗСПосле переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗС"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. Видео"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. ВидеоОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмамиОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмамиОтключение света в Украине. ИллюстрацияОтключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтраВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровнеКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие вариантыКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие варианты"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле ДобропольяГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
3
В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения
Работы продолжаются в парке "Зеленый Гай". Источник: Днепровский городской совет

В парках Днепра еще радуют глаз зеленые насаждения и цветники, однако коммунальщики уже готовят их к холодам. В частности, работы продолжаются в парке "Зеленый Гай", где убирают опавшие листья, ухаживают за растениями и готовят их к морозам.

Специалисты подкармливают и обрабатывают насаждения, а также поливают молодые деревья. Это помогает укрепить корневую систему и подготовить растения к зимним условиям.

Как рассказала заместитель директора по благоустройству КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета Любовь Чадина, для подкормки используют минеральные удобрения, которые насыщают растения необходимыми микроэлементами. Также насаждения обрабатывают смесями с антистрессовыми препаратами, биологическими фунгицидами и инсектицидами. Это помогает предотвратить грибковые заболевания, развитию которых способствуют повышенная влажность и недавние осадки.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
1,3 т.
В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета
1,3 т.
В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета
Глеб ИвановГлеб Иванов
45
В Днепре открыли первое в Украине арт-пространство для восстановления ветеранов – "Art Rehub Dnipro"
45
В Днепре открыли первое в Украине арт-пространство для восстановления ветеранов – "Art Rehub Dnipro"
Мария ШевчукМария Шевчук
2,2 т.
В Днепре совершенствуют городские программы поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки
2,2 т.
В Днепре совершенствуют городские программы поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки

Помимо ухода за растениями, коммунальщики консервируют автоматические системы полива, чтобы защитить их от повреждений во время морозов. Также очищают водоотводные лотки от листьев и мусора, проверяют уличное освещение и готовят спецтехнику и инвентарь для уборки снега.

Следующим этапом станет установка специальных сеток для защиты живых изгородей и топиарных форм. Как отметила Любовь Чадина, это поможет уберечь растения от повреждений во время сильных снегопадов и сохранить их внешний вид.

Несмотря на подготовку к зиме, парк "Зеленый Гай" продолжает радовать посетителей цветниками. Местная жительница Наталья, которая каждый день гуляет здесь с подругой, рассказала, что уже несколько лет любуется красотой парка. Особенно ей нравятся клумбы с бегониями и хризантемами, возле которых женщины периодически фотографируются.

По словам Натальи, они каждый раз удивляются, как специалистам удается создавать такую красоту почти в центре города.

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

В Днепре готовят парки к зиме: коммунальщики защищают зеленые насаждения

Похожие темы
УкраинаДнепрпаркиосеньзима
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники