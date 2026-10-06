В Днепре с начала года 630 защитников получили бесплатную стоматологическую помощь

Уже десять лет в Днепре действует муниципальная программа бесплатного стоматологического лечения и протезирования для военнослужащих. За это время помощь в рамках программы получили почти 2 тысячи защитников, около 1,5 тысячи из них нуждались в протезировании.

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Всего военнослужащим установили более 2,5 тысячи зубных имплантатов. С 2016 года на реализацию программы город выделил более 40 млн грн.

В 2026 году поддержка военнослужащих продолжается. За девять месяцев в рамках городской программы "Здоровье населения г. Днепра" стоматологическую помощь получили 314 участников боевых действий. На это было выделено более 2,3 млн грн. Еще 316 военнослужащим оказали услуги по зубному протезированию на сумму более 3,1 млн грн.

За этот же период в рамках программы было установлено 482 имплантата для 144 участников боевых действий. Помощь в протезировании также получили 53 представителя других льготных категорий.

Параллельно городская стоматологическая поликлиника работает по программам Национальной службы здравоохранения Украины. За девять месяцев 2026 года в рамках соответствующих пакетов здесь пролечили 2 129 участников боевых действий на сумму более 7,8 млн грн. Еще 541 военнослужащему оказали услуги по зубному протезированию на сумму более 8,2 млн грн.

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Таким образом, в целом по городской программе и программе НСЗУ за этот период стоматологическое лечение получили 2 443 участника боевых действий, а протезирование – 857.

Заведующая отделением № 1 городской стоматологической поликлиники Тамара рассказала, что военным доступен полный спектр стоматологической помощи. Пациент обращается в регистратуру с необходимыми документами, после чего проходит осмотр и получает индивидуальный план лечения – терапевтический, хирургический или ортопедический. Помощь оказывается как по государственной, так и по городской программам.

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Среди пациентов поликлиники – военнослужащий Владимир Гаврилов. В армию он поступил 7 марта 2022 года. Впервые мужчина обратился в поликлинику в 2024 году. После этого он прошел необходимое лечение, установку имплантатов и подготовку к протезированию.

Владимир отметил, что городская программа очень важна для военных, ведь им не нужно тратить время на поиск медицинского учреждения. По его словам, в поликлинике можно получить необходимое лечение, протезирование и хирургическое вмешательство. Он также отметил современные условия, отношение медиков и то, что все услуги для него бесплатны.

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Врач-стоматолог и медицинский директор городской стоматологической поликлиники Елена Викторовна объяснила, что у Владимира отсутствовало значительное количество зубов, поэтому перед протезированием ему потребовалась имплантация. Пациенту установили четыре имплантата и подготовили остальные зубы к установке коронок. Сейчас он находится на завершающем этапе лечения. Весь комплекс помощи мужчина получает бесплатно в рамках программы.

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Получить стоматологическую помощь в рамках городской программы могут участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и другие льготные категории, в частности доноры и члены семей погибших. Обязательным условием для получения помощи в рамках городской программы является регистрация в Днепре.

Для обращения необходимо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, а также соответствующее удостоверение или справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

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Программа охватывает подготовку к протезированию, лечение и удаление зубов, установку имплантатов и зубное протезирование.

В городской стоматологической поликлинике особое внимание уделяется доступности. Для людей, вернувшихся с фронта с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в учреждении оборудовали автоматизированный подъемник у входа, пандус, специальный кабинет для приема людей с инвалидностью, портативный рентген с визиографом, доступную регистратуру и санитарную комнату.