В Днепре 55 ветеранов с семьями завершили парусный сезон на ялах

В Днепре состоялось реабилитационное мероприятие "Сила Днепра", в котором приняли участие 55 ветеранов вместе со своими близкими. Главным событием встречи стало закрытие парусного сезона.

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Мероприятие организовали в яхт-клубе "Сич" в рамках спортивного проекта "Сила. Воля. Победа". Для ветеранов и их семей подготовили выходы на воду с опытными капитанами, отдых на свежем воздухе, общение и концертную программу. Такие встречи помогают защитникам проводить время с родными, общаться с собратьями и возвращаться к активной гражданской жизни.

Заместитель городского головы Андрей Денисенко от имени городских властей и Бориса Филатова поблагодарил Федерацию парусного спорта Днепропетровской области, в частности Артема Хмельникова, и яхт-клубу "Сич" во главе с президентом Вячеславом Дидиком за системную поддержку ветеранов.

По его словам, благодаря этому сотрудничеству защитники могут вместе со своими семьями отдыхать на Днепре, дышать свежим воздухом и получать положительные эмоции. Он подчеркнул, что время, проведенное с семьей, является одним из важных способов психологического восстановления, а отзывы ветеранов о таких мероприятиях остаются чрезвычайно положительными. Отдельно Андрей Денисенко отметил капитанов, которые присоединяются к инициативе на своих яхтах и посвящают свое свободное время поддержке защитников.

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Для проведения мероприятия Федерация парусного спорта Днепропетровской области предоставила 12 яхт. В сопровождении капитанов и шкиперов ветераны смогли не только отдохнуть, но и поближе познакомиться с парусным спортом, а также почувствовать себя участниками настоящей регаты.

Председатель Федерации парусного спорта Днепропетровской области Артем Хмельников рассказал, что подобные мероприятия в Днепре проводятся не впервые. По его словам, помощь в реабилитации ветеранов является неотъемлемой частью работы федерации в течение сезона. Совместно с управлением по делам ветеранов и яхт-клубом "Сич" организаторы создают возможности для восстановления защитников и защитниц через спорт. Он также отметил, что ветераны не только отдыхают, но и проявляют желание создавать собственные спортивные команды, поэтому их будут ждать и в следующем сезоне.

Главные истории дня

Директор департамента ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый сообщил, что "Мощь Днепра" стала заключительной регатой сезона 2026 года. Программа длилась почти целый день и включала отдых с семьями, пребывание на природе и концертные выступления.

Он также рассказал, что после завершения летнего сезона спортивные мероприятия постепенно будут переноситься в закрытые помещения. Ветераны активно участвуют в инициативах департамента, поэтому планируют продолжать занятия и турниры по шахматам, нардам, настольному теннису и волейболу. Особую популярность приобрел пляжный волейбол, поэтому из-за большого количества желающих организаторы планируют перенести занятия на крытые площадки, чтобы ветераны могли поддерживать физическую форму и в дальнейшем заниматься спортом.

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Музыкальную программу мероприятия дополнили выступления оркестра 93-й бригады и подростковой группы школы искусств "Виват король". Они исполняли патриотические песни.

К встрече также присоединилась семья Личманенко, которая регулярно участвует в инициативах департамента ветеранской политики.

Иван Личманенко рассказал, что его семья активно посещает такие мероприятия и благодарна организаторам за заботу, внимание и поддержку ветеранов. По его словам, подобные встречи помогают восстанавливаться и возвращаться к активной гражданской жизни. На этот раз семья впервые отправилась на яхте. Иван добавил, что из-за обстрелов и последствий войны не всегда есть возможность куда-то выходить и общаться, поэтому такие мероприятия позволяют встретиться с друзьями и сослуживцами, провести время с родными и немного отвлечься.

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"Мощь Днепра" стала еще одной возможностью для ветеранов и их близких провести время вместе, почувствовать поддержку сообщества и принять участие в активном досуге. Совместные спортивные инициативы города, ветеранского сообщества и общественных организаций будут продолжаться и в осенне-зимний период.