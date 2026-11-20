Нынешнее начало отопительного сезона стало беспрецедентно сложным для коммунальщиков Днепра. Если в прошлом году предприятие работало преимущественно в условиях почасовых графиков отключения электроэнергии, то в этом сезоне ситуация значительно осложнилась. Только за последние несколько дней город пережил три масштабных блэкаута. Кроме того, из-за сложной ситуации в энергосистеме регулярно применяют как почасовые, так и специальные графики отключения света.

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Все это существенно усложняло первичные пуски котельных. Из-за обесточивания уже запущенные объекты неоднократно останавливались. После восстановления электроснабжения специалистам приходилось повторно запускать оборудование и стабилизировать работу системы.

Несмотря на такие условия КП "Теплоэнерго" завершило первичные пуски всех 372 котельных. Они обеспечивают теплом жилые дома и объекты социальной сферы Днепра.

Директор коммунального предприятия "Теплонерго" Андрей Клименко сообщил, что коммунальщики завершили запуск всех объектов. Теперь вместе с обслуживающими организациями они работают над устранением локальных проблем, которые могут возникать непосредственно в домах. В частности, сотрудничают с КП "Жилсервис-5". Все службы продолжают работать в усиленном режиме.

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В то же время на предприятии продолжают укреплять энергетическую устойчивость объектов теплоснабжения. Для этого устанавливают генераторные установки, которые позволяют поддерживать работу оборудования при отсутствии централизованного электроснабжения.

Один из таких объектов недавно оборудовали генератором мощностью 650 кВт. Мастер теплового участка № 1 Артем Кордин рассказал, что котельная отапливает шесть жилых домов и два учебных заведения. Также для установки оборудовали защиту от атмосферных осадков и возможных актов вандализма. Оснащение котельных резервными источниками питания продолжается и будет продолжаться в течение всего отопительного сезона.

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Вместе с тем на предприятии подчеркивают, что у генераторов ограниченный технический ресурс, они требуют регулярного обслуживания и значительных запасов топлива. Поэтому использовать их необходимо рационально.

Задействовать установки при каждом отключении света нецелесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения. Важно сохранить ресурс оборудования и топливо на случай сильных морозов и длительных отключений электроэнергии.

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Сейчас приоритетом являются объекты, обеспечивающие повышение давления холодной воды. От их работы зависит водоснабжение жителей, в частности верхних этажей жилых домов.

Несмотря на завершение первичных пусков, коммунальщики продолжают следить за работой системы теплоснабжения, реагировать на аварийные ситуации и вместе с обслуживающими организациями устранять локальные неисправности.

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Андрей Клименко также поблагодарил жителей, которые поддерживают работников предприятия и отмечают их работу. Он отметил, что коммунальщикам важно видеть, что их усилия замечают и ценят.

В случае аварий на внутридомовых сетях отопления жителям нужно обращаться в организацию, которая обслуживает дом. Если дом находится в управлении ОСМД – непосредственно к его правлению.

При возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях теплоснабжения необходимо обращаться в круглосуточную аварийную службу КП "Теплоэнерго" по телефону: 067 103 48 35.