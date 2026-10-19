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Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read3 мин
66
Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света
В Днепре готовят ОСМД к отключениям света. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре продолжают повышать энергонезависимость многоквартирных домов, помогая ОСМД устанавливать индивидуальные тепловые пункты, солнечные панели и оборудование резервного питания. Это позволяет жильцам лучше подготовиться к отопительному сезону, поддерживать работу важных систем во время отключений электроэнергии и эффективнее использовать тепло.

Один из примеров комплексного подхода к энергоэффективности — ОСМД "Витрила" на улице Метростроительной, 1. В 2020 году там заменили металлические трубы системы отопления на пластиковые в рамках городской программы софинансирования. В 2025 году установили индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в рамках программы "Энергодом" Фонда энергоэффективности. А в апреле 2026 года дом оборудовали солнечными панелями, инвертором и системой резервного питания в рамках городской программы софинансирования.

ОСМД "Витрила" — 14-этажный дом, для которого автономность особенно важна. Прошлой зимой жильцы столкнулись с трудностями из-за длительных отключений электроэнергии. Теперь в доме есть дополнительные возможности для поддержания работы лифта и освещения мест общего пользования, а также зарядки мобильных телефонов во время отключений электроэнергии.

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Начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец рассказал, что в рамках программы "Энергодом" в доме установили индивидуальный тепловой пункт с автономной схемой отопления. Благодаря резервному питанию насосов система сможет работать даже во время отключений электроэнергии. Это поможет поддерживать циркуляцию теплоносителя и снизить риск аварийных ситуаций в доме.

Индивидуальный тепловой пункт автоматически регулирует подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. Также система позволяет настраивать температурный режим в соответствии с потребностями жильцов. По предварительным оценкам, благодаря такой регулировке можно сэкономить примерно 20–30 % тепловой энергии.

Установку ИТП в ОСМД "Витрила" профинансировали совместно: 70 % стоимости работ и оборудования предоставил Фонд энергоэффективности, 20 % — городской бюджет, еще 10 % — ОСМД. Это один из этапов комплексной термомодернизации, которая в перспективе может предусматривать и утепление дома.

По словам Владислава Макарца, индивидуальный тепловой пункт помогает регулировать подачу тепла и рациональнее использовать энергоресурсы. Если совместить такую систему с утеплением, это позволит комплексно повысить энергоэффективность дома.

Еще один шаг к энергонезависимости — установка солнечных панелей. В доме установили 42 панели и инвертор мощностью 30 кВт. Во время отключений электроэнергии оборудование обеспечивает резервное питание определенных систем дома, в частности лифта и освещения мест общего пользования. Также жильцы могут заряжать мобильные телефоны.

Председатель ОСМД "Витрила" Татьяна Терешко рассказала, что заявку на участие в городской программе подали в феврале, а уже в апреле начали устанавливать солнечные панели. Во время первого отключения проверили работу оборудования: лифт и освещение мест общего пользования функционировали. По её словам, жильцы довольны, ведь теперь у них появилось больше возможностей во время отключений электроэнергии.

Татьяна Терешко также отметила, что дом полностью электрический и не имеет газоснабжения, поэтому прошедшая зима была непростой для жильцов. Ранее для поддержания освещения и работы отдельных систем ОСМД использовало приобретённый аккумулятор. Теперь благодаря новому оборудованию дом лучше подготовлен к возможным отключениям.

Пока оценивать фактическую экономию тепловой и электрической энергии ещё рано: систему ИТП пока не использовали в течение отопительного сезона, а работу резервного питания от солнечных панелей только начали тестировать.

В Днепре городская программа резервного питания предусматривает софинансирование стоимости оборудования: 90% финансирует городской бюджет, а 10% — ОСМД.

Участвовать в программе могут объединения совладельцев многоквартирных домов, имеющие статус юридического лица и принявшие соответствующее решение об участии и собственном взносе. Приоритет отдается, в частности, многоэтажкам возрастом более 20 лет, домам повышенной этажности и тем, где имеется критически важное оборудование – насосные станции, котельные или тепловые пункты.

Ориентировочная стоимость комплекта оборудования мощностью 30 кВт составляет 1,6 млн грн, а взнос ОСМД — около 160 тыс. грн.

С начала реализации программы в апреле 2026 года монтаж оборудования резервного питания полностью завершен на 15 объектах, еще на 16 он продолжается. Всего в департамент по вопросам самоорганизации населения горсовета уже поступило 72 заявки.

Отдельно действует государственная программа "Светлодим", которая предусматривает предоставление грантовой помощи ОСМД на приобретение оборудования резервного питания. Размер финансирования зависит от характеристик дома и количества подъездов. Расходы на сопутствующие работы объединение покрывает самостоятельно.

Чтобы узнать об условиях городских программ, перечне необходимых документов и возможностях участия, представители ОСМД могут обратиться в департамент по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета.

Заявки на городскую программу резервного питания принимаются в течение года. Их регистрируют в порядке поступления и учитывают при формировании бюджетных запросов на финансирование.

Подать заявку можно по адресу: ул. Воскресенская, 21-А, кабинет 213.

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

Солнечные панели и резервное питание: как в Днепре готовят ОСМД к отключениям света

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