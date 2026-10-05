Семь котлов украинского борща: в Днепре провели традиционный семейный праздник

В Днепре прошел традиционный семейный праздник "День борща", который Городской дворец детей и молодежи начал проводить еще в 2018 году. В этом году под открытым небом сварили семь котлов борща – всего около 200 литров. К празднику присоединились воспитанники, педагоги, родители и гости Дворца.

Видео дня

Во время мероприятия готовили различные виды украинского борща – постный, полтавский, зеленый и различные виды красного борща. Гостей также угощали карпатским травяным чаем из сборов, которые воспитанники Дворца привозят с конкурсов и фестивалей.

Заведующая образцовым центром украинской культуры "Поле калиновое" Яна Бандур рассказала, что праздник ежегодно объединяет более 60 творческих коллективов Городского дворца детей и молодежи. Если сначала готовили только три вида борща, то сейчас их количество выросло до семи. По ее словам, традиционным угощением стал и карпатский травяной чай, для которого дети собирают травы во время поездок на конкурсы и фестивали.

Помимо угощений, для гостей подготовили тематические фотозоны и ярмарку, конкурсы и интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Также состоялась концертная программа с участием творческих коллективов Городского дворца детей и молодежи.

РЕКЛАМА

Директор Городского дворца детей и молодежи Алена Шульга отметила, что "День борща" проводят уже девятый год подряд. По ее словам, на водно-спортивной базе под открытым небом педагоги, воспитанники, родители и жители города вместе готовят украинские блюда, общаются и участвуют в праздничных мероприятиях. Она добавила, что организаторы стремятся создать для гостей теплую семейную атмосферу.

Главные истории дня

Украинский борщ – это не только традиционное блюдо, но и часть культурного наследия. В 2022 году культура приготовления украинского борща была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

РЕКЛАМА

Начальница отдела внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Яна Руденко подчеркнула, что традиция приготовления борща является частью украинской идентичности, которую важно передавать из поколения в поколение.

По ее словам, Городской дворец детей и молодежи вносит вклад в сохранение этого нематериального наследия, привлекая детей и представителей разных поколений к приготовлению, изучению и популяризации украинской кухни.

РЕКЛАМА

В Днепре прошел традиционный семейный праздник "День борща", который Городской дворец детей и молодежи начал проводить еще в 2018 году. В этом году под открытым небом сварили семь котлов борща – всего около 200 литров. К празднику присоединились воспитанники, педагоги, родители и гости Дворца.

Во время мероприятия готовили различные виды украинского борща – постный, полтавский, зеленый и различные виды красного борща. Гостей также угощали карпатским травяным чаем из сборов, которые воспитанники Дворца привозят с конкурсов и фестивалей.

РЕКЛАМА

Заведующая образцовым центром украинской культуры "Поле калиновое" Яна Бандур рассказала, что праздник ежегодно объединяет более 60 творческих коллективов Городского дворца детей и молодежи. Если сначала готовили только три вида борща, то сейчас их количество выросло до семи. По ее словам, традиционным угощением стал и карпатский травяной чай, для которого дети собирают травы во время поездок на конкурсы и фестивали.

РЕКЛАМА

Помимо угощений, для гостей подготовили тематические фотозоны и ярмарку, конкурсы и интерактивные мероприятия для детей и взрослых. Также состоялась концертная программа с участием творческих коллективов Городского дворца детей и молодежи.

РЕКЛАМА

Директор Городского дворца детей и молодежи Алена Шульга отметила, что "День борща" проводят уже девятый год подряд. По ее словам, на водно-спортивной базе под открытым небом педагоги, воспитанники, родители и жители города вместе готовят украинские блюда, общаются и участвуют в праздничных мероприятиях. Она добавила, что организаторы стремятся создать для гостей теплую семейную атмосферу.

РЕКЛАМА

Украинский борщ – это не только традиционное блюдо, но и часть культурного наследия. В 2022 году культура приготовления украинского борща была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

РЕКЛАМА

Начальница отдела внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Яна Руденко подчеркнула, что традиция приготовления борща является частью украинской идентичности, которую важно передавать из поколения в поколение.

По ее словам, Городской дворец детей и молодежи вносит вклад в сохранение этого нематериального наследия, привлекая детей и представителей разных поколений к приготовлению, изучению и популяризации украинской кухни.