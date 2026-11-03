Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Во время массированной атаки на Днепр 3 ноября российская ракета повредила медицинское учреждение, где работали больница и хосписное отделение. В момент удара там находились более 100 пациентов. Всех эвакуировали в другие городские больницы.

Видео дня

О последствиях удара и эвакуации рассказал заместитель директора медицинского учреждения по техническим вопросам Антон Ковалец. По его словам, после сообщения о попадании сразу вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Медицинский персонал в тот момент находился в укрытии, а после удара присоединился к работе на месте. Среди сотрудников нет критических травм, все остались живы.

На момент атаки в учреждении находились более 100 пациентов, примерно половина из них – в хосписном отделении. Сейчас всех людей перевезли в другие городские больницы, где им оказывают необходимую помощь. По словам Антона Ковальца, все пациенты живы.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что среди эвакуированных были почти 50 неизлечимо больных людей, находившихся в хосписе. Самому старшему пациенту – 90 лет. Их также доставляют в другие городские медучреждения.

РЕКЛАМА

По словам мэра Днепра, незадолго до удара город отремонтировал палаты и другие помещения учреждения. Он отметил, что это было одно из немногих мест в Днепре, где помощь и уход такого профиля могли получить как местные жители, так и переселенцы. Теперь здание повреждено российской ракетой.

Главные истории дня

Также Борис Филатов призвал распространять фотографии поврежденного медицинского учреждения, чтобы их увидело как можно больше людей, в частности политики и дипломаты за рубежом.