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Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
5,4 т.
Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов
Последствия удара и эвакуация. Источник: Днепровский городской совет

Во время массированной атаки на Днепр 3 ноября российская ракета повредила медицинское учреждение, где работали больница и хосписное отделение. В момент удара там находились более 100 пациентов. Всех эвакуировали в другие городские больницы.

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

О последствиях удара и эвакуации рассказал заместитель директора медицинского учреждения по техническим вопросам Антон Ковалец. По его словам, после сообщения о попадании сразу вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Медицинский персонал в тот момент находился в укрытии, а после удара присоединился к работе на месте. Среди сотрудников нет критических травм, все остались живы.

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Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

На момент атаки в учреждении находились более 100 пациентов, примерно половина из них – в хосписном отделении. Сейчас всех людей перевезли в другие городские больницы, где им оказывают необходимую помощь. По словам Антона Ковальца, все пациенты живы.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что среди эвакуированных были почти 50 неизлечимо больных людей, находившихся в хосписе. Самому старшему пациенту – 90 лет. Их также доставляют в другие городские медучреждения.

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

По словам мэра Днепра, незадолго до удара город отремонтировал палаты и другие помещения учреждения. Он отметил, что это было одно из немногих мест в Днепре, где помощь и уход такого профиля могли получить как местные жители, так и переселенцы. Теперь здание повреждено российской ракетой.

Также Борис Филатов призвал распространять фотографии поврежденного медицинского учреждения, чтобы их увидело как можно больше людей, в частности политики и дипломаты за рубежом.

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре: в момент удара там находились более 100 пациентов

Российская ракета разрушила больницу и хоспис в Днепре. Источник: Днепровский городской совет

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