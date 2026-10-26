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Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read4 мин
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Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум
Всеукраинский молодежный форум. Источник: Днепровский городской совет

Днепр впервые в истории принял масштабный Всеукраинский молодежный форум, который стал итогом получения городом звания "Молодежная столица Украины 2026". Мероприятие объединило более 500 активных молодых лидеров из 14 регионов страны. В обсуждении будущего молодежной политики приняли участие представители общественного сектора, крупного бизнеса, государственной и местной власти. Почетным гостем форума стал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум

Днепр впервые в истории принял масштабный Всеукраинский молодежный форум. Источник: Днепровский городской совет

Министр подчеркнул, что будущее Украины зависит от того, будет ли молодежь видеть перспективы для жизни и развития в собственной стране. Чтобы молодые люди оставались в Украине, необходимо создавать для них реальные возможности и обеспечивать их влияние на развитие городов и государства. В то же время важными остаются экономическая поддержка и помощь Силам обороны Украины. Однако без молодежи как самой ценной части человеческого капитала эти усилия не принесут устойчивого результата. Именно качественная молодежная политика является основой экономического и культурного развития страны.

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Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум

Почетным гостем форума стал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Источник: Днепровский городской совет

Программа форума включала панельные дискуссии с участием представителей власти, бизнеса, общественного сектора, военнослужащих и ветеранов, а также TED-выступления об инновационных идеях, меняющих страну. Участники могли обменяться опытом, наладить новые контакты и начать совместные всеукраинские проекты. Также они услышали слова поддержки от известных украинцев и международных партнеров в видеообращениях.

Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум

Днепр впервые в истории принял масштабный Всеукраинский молодежный форум. Источник: Днепровский городской совет

Мероприятие было призвано продемонстрировать потенциал молодого поколения, укрепить сотрудничество между регионами и открыть новые возможности для развития молодежных инициатив в Днепре и по всей Украине.

Заместитель руководителя молодежной сети "Хвиля" Элина Косолапова рассказала, что для ее команды организация такого масштабного всеукраинского мероприятия стала первым опытом. Она отметила, что команда гордится результатом, а особенно ценным было увидеть стремление молодежи узнавать об опыте других регионов, определять перспективные направления развития и искать способы масштабирования собственных идей. По ее мнению, именно в открытой и непринужденной атмосфере возникает настоящая синергия.

Отдельно Элина Косолапова подчеркнула, что организаторы стремились показать молодежи, в частности тем, кто сначала сомневался из-за рисков безопасности или других предубеждений, что Днепр открыт для сотрудничества. В городе молодежь может напрямую взаимодействовать с бизнесом, общественным сектором и властями, а перспективные инициативы – воплощать без лишних препятствий. Главное, по ее словам, – сделать первый шаг.

Одной из ключевых площадок форума стала "Аллея возможностей" – интерактивная площадка, где более 40 общественных организаций, молодежных инициатив и учреждений представили свои проекты, образовательные программы и практические наработки для всестороннего развития молодежи.

Своим опытом поделилась 13-летняя днепрянка София Гильгенберг, которая занимается скаутингом с шести лет. Девушка активно участвует во всестороннем развитии детей через игры и обучение навыкам выживания на природе.

На форум София приехала, чтобы рассказать о собственном опыте, пообщаться с единомышленниками и завести новые знакомства. Она также выразила гордость за то, что Днепр получил звание Молодежной столицы Украины. Девушка участвует в городских проектах, в частности в деятельности скаутского объединения "Скаути Дніпра" и общественной организации "Молодіжний Медіацентр Дніпра", помогает организовывать мероприятия и чувствует свой вклад в развитие города. По ее мнению, Днепр заслуживает этого звания, а масштабный форум стал лучшим подтверждением.

В Днепр также приехали представители ведущих государственных учреждений из Киева, чтобы представить государственные возможности для молодежи и своими глазами увидеть масштаб мероприятия.

Ведущий специалист отдела развития молодежных центров государственного учреждения "Всеукраинский молодежный центр" Виталий Бодня рассказал, что уже во второй раз посещает Днепропетровскую область, но сам город Днепр открыл для себя впервые. Он поделился восхищением городом и его жителями и отметил, что звание Молодежной столицы Украины вполне заслуженно. По его словам, заявка Днепра на конкурс была самой сильной и объективно достойной победы. Масштаб форума, высокий уровень организации, количество участников и взаимодействие общественных и государственных учреждений подтверждают, что город полностью соответствует этому почетному статусу.

Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум

Днепр впервые в истории принял масштабный Всеукраинский молодежный форум. Источник: Днепровский городской совет

Форум призван усилить взаимодействие между молодежными инициативами, общественным сектором, бизнесом и властью, а также открыть новые возможности для реализации проектов в Днепре и других регионах Украины. Его главная цель – показать потенциал молодого поколения и доказать, что днепровская молодежь является движущей силой общественных изменений, активно участвует в развитии способных общин и сыграет важную роль в будущем восстановлении и развитии государства.

Исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Сергей Луденский отметил, что форум стал первым этапом масштабных изменений. Сейчас город начинает большой опрос, который поможет определить актуальные проблемы молодежи. Весной следующего года, во время итогового форума, планируют представить результаты исследования и сформировать Стратегию молодежи Днепра до 2037 года.

Этот документ рассчитан на десять лет и будет определять основные направления развития молодежной политики и распределения ресурсов. Кроме того, город продолжит расширять сеть молодежных центров, чтобы у каждого желающего было пространство для реализации собственных идей.

Более 500 молодых лидеров в Днепре: город впервые провел масштабный Всеукраинский молодежный форум

Днепр впервые в истории принял масштабный Всеукраинский молодежный форум. Источник: Днепровский городской совет

Днепр также планирует делиться опытом с другими городами, которые будут претендовать на звание Молодежной столицы Украины. Для этого подготовят методические материалы, в которых подробно опишут реализованные проекты, достижения и вызовы, с которыми столкнулись организаторы.

В завершение форума организаторы и почетные гости оставили свои подписи на флаге Днепра. Этот жест стал символом единства, веры в потенциал молодого поколения и поддержки молодежных инициатив на общегосударственном уровне.

Форум продемонстрировал, что даже в сверхсложных условиях Днепр способен создавать масштабные возможности для развития молодежного движения, объединять активную молодежь со всей страны и способствовать появлению новых инициатив, важных для будущего Украины.

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