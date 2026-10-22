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Более 17,5 тысячи продуктовых наборов с начала года: как в Днепре помогают переселенцам

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Более 17,5 тысячи продуктовых наборов с начала года: как в Днепре помогают переселенцам
В октябре планируют выдать 2 118 наборов по Днепру. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре внутренне перемещенные лица продолжают получать бесплатные продуктовые наборы. Помощь инициировал городской голова Борис Филатов, а продукты закупают за счет городского бюджета.

В наборы входят тушеное мясо, каши, галеты, мясные консервы трех видов, вермишель быстрого приготовления, чай, кофе, джем и другие продукты и вкусности.

Более 17,5 тысячи продуктовых наборов с начала года: как в Днепре помогают переселенцам

Бесплатные продуктовые наборы для ВПО. Источник: Днепровский городской совет

Ежемесячно получать такую поддержку могут переселенцы, которые зарегистрировались в Днепре после 24 февраля 2022 года, проживают в местах временного компактного проживания и относятся к одной из следующих категорий:

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  • люди пожилого возраста;
  • люди с инвалидностью;
  • матери с детьми;
  • недееспособные лица;
  • дети в возрасте от 3 до 18 лет.

Переселенцы, которые не относятся к перечисленным категориям, но впервые обратились в Днепр за получением справки ВПЛ и живут в местах временного компактного проживания, могут получить продуктовый набор однократно.

Более 17,5 тысячи продуктовых наборов с начала года: как в Днепре помогают переселенцам

Бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ. Источник: Днепровский городской совет

Кроме того, продуктовые наборы выдают переселенцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и получающим социальные услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Оксана Киселева переехала в Днепр из Доброполья в 2022 году. Сейчас она живет здесь с двумя 16-летними детьми. Примерно год назад семья начала получать продуктовые наборы, которые стали для нее существенной поддержкой.

Женщина рассказывает, что во время войны, особенно в условиях перебоев с электроснабжением, важно иметь продукты, которые можно быстро приготовить или взять с собой в укрытие. Например, галеты и готовые каши помогают перекусить даже тогда, когда приходится находиться в подвале.

По словам Оксаны, наборы выдают раз в месяц, а их содержимого хватает, чтобы разнообразить питание семьи. Больше всего дети любят каши и тушеное мясо. Благодаря этой помощи семья экономит деньги, ведь некоторые продукты, в частности тушенку, женщина не всегда может позволить себе покупать самостоятельно. Теперь она может приготовить детям вкусные блюда или добавить мясо в суп или борщ.

Более 17,5 тысячи продуктовых наборов с начала года: как в Днепре помогают переселенцам

Бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ. Источник: Днепровский городской совет

Как сообщила заведующая сектором социальной защиты внутренне перемещенных лиц управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Крохмаль, с начала 2026 года переселенцам в Днепре выдали более 17,5 тысячи продуктовых наборов.

Помощь предоставляют в рамках комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в городе. В октябре планируют выдать 2 118 наборов по Днепру, в том числе более 390 – в день, о котором сообщила чиновница.

Чтобы получить продуктовый набор, переселенцам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и подать соответствующее заявление. Также нужно предоставить копии паспорта и идентификационного кода, предъявив оригиналы документов. Если у заявителя есть ребенок, необходимо дополнительно подать свидетельство о его рождении.

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