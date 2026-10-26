Полтонны медгруза для больниц Днепра и сотрудничество: Филатов рассказал подробности побратимства с американским Гранд-Рапидсом

Американский город Гранд-Рапидс, расположенный в штате Мичиган и ставший официальным городом-побратимом Днепра, готов всесторонне поддерживать украинский город.

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Сейчас в больницы Днепра направляются 500 килограммов медицинских материалов от американских партнеров. Городской голова Борис Филатов поблагодарил зарубежных друзей и компанию FedEx, которая согласилась доставить помощь в город фактически бесплатно. В то же время он подчеркнул, что это только начало сотрудничества.

Соглашение о побратимстве Днепра и Гранд-Рапидса подписали в городской ратуше польского Люблина, который также является партнером Днепра. После официальной церемонии представители городов провели несколько стратегических сессий, во время которых определили основные направления дальнейшего взаимодействия.

Сейчас стороны договорились о сотрудничестве по пяти направлениям. В частности, Гранд-Рапидс, известный в США и мире своим медицинским кластером Medical Mile с передовыми больницами и предприятиями по производству медицинского оборудования, продолжит помогать больницам Днепра с оснащением.

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В сфере образования планируют организовать дополнительные занятия по английскому языку для учителей и школьников, а также обеспечить учебные заведения различным компьютерным оборудованием. После окончания войны американские партнеры также рассматривают возможность финансирования ремонта школ.

Кроме того, по словам Бориса Филатова, Гранд-Рапидс готов принять участие в послевоенном восстановлении Днепра, направляя в город укомплектованные бригады специалистов.

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Еще одним направлением сотрудничества станет поддержка предпринимательских инициатив. Ожидается, что компании из штата Мичиган смогут открывать бизнес в Днепре и создавать новые рабочие места.

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В свою очередь, американские партнеры хотят перенять опыт Днепра, который город приобрел, выживая и работая в условиях войны. Филатов отметил, что такого опыта у украинского города, к сожалению, более чем достаточно.

Также Гранд-Рапидс пообещал представлять интересы Днепра на уровне федерального правительства США и налаживать взаимодействие с влиятельными американскими конгрессменами. Городской голова подчеркнул, что это сотрудничество еще раз демонстрирует важность народной дипломатии и ее возможности для поддержки украинских городов.