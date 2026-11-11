Новый этап цифровой трансформации: в Днепре запустили единую карточку жителя ДнепроID

Днепр переходит к новому этапу цифровой трансформации. В городе внедряют ДніпроID – единый цифровой идентификатор жителя, который станет основой для объединения документов, подтвержденных статусов, городских услуг и льгот. Создать собственный ДніпроID в приложении "єДніпро" можно уже сегодня.

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28 октября городские депутаты утвердили Положение о функционировании ДніпроID. Документ определяет правовые и организационные основы развития системы, которая изменит подход к взаимодействию жителей с городскими сервисами.

Главное отличие ДніпроID – не просто хранение цифровых документов, а возможность использовать подтвержденные статусы человека для получения соответствующих услуг и льгот.

"Сегодня человеку часто приходится каждый раз подтверждать одни и те же данные, чтобы воспользоваться разными услугами. Мы хотим изменить этот принцип. Город не должен дважды спрашивать то, что уже официально подтверждено. ДніпроID – это переход к системе, в которой цифровой статус жителя станет ключом к городским возможностям", – подчеркнул директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "єДніпро" Днепровского городского совета Артем Трапезников.

В перспективе после подтверждения соответствующей информации через государственные реестры подключенные городские сервисы смогут автоматически учитывать статус жителя и определять доступные ему возможности.

Масштаб этого решения значителен. В Днепре зарегистрировано более 206 тысяч внутренне перемещенных лиц, а почти 54 тысячи студентов получают высшее образование. Это лишь две категории населения, для которых цифровое подтверждение статуса может существенно упростить доступ к услугам.

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Утвержденное Положение предусматривает возможность отображения данных из реестра территориальной громады, студенческого билета, пенсионного удостоверения, водительского удостоверения, статуса ветерана войны и внутренне перемещенного лица. Новые возможности будут внедрять поэтапно.

"Мы не хотим создавать десятки отдельных приложений для разных категорий жителей. Наша цель – единая система, в которой сервисы работают вместе. Одно приложение, одна цифровая идентификация и больше возможностей для людей", – отметил Артем Трапезников.

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Днепр уже имеет практический опыт реализации таких решений. Город первым в Украине внедрил цифровой ученический билет, которым, согласно опубликованным данным, пользуются более 90 тысяч школьников. Теперь этот опыт масштабируют на другие категории жителей.

Сегодня приложением "єДніпро" пользуются 280 783 человека. Это цифровая платформа, которая уже объединяет городские сервисы и продолжает расширять свои возможности.

Цифровой идентификатор уже доступен в приложении "єДніпро". Чтобы его сформировать, нужно открыть раздел "Документы", нажать "Добавить документ", выбрать документ, удостоверяющий личность, и пройти процедуру подтверждения данных через "Дію".

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После успешного подтверждения ДніпроID будет отображаться непосредственно в приложении.

Пользование цифровым идентификатором бесплатное. Защита персональных данных обеспечивается в рамках информационной инфраструктуры "єДніпро", которая имеет аттестат соответствия требованиям технической защиты информации.

"Наша цель – чтобы в Днепре человеку нужно было как можно меньше лишних действий для получения необходимой услуги", – добавил Артем Трапезников.

Жителей Днепра призывают уже сейчас перейти в раздел "Документы" в приложении "єДніпро" и сформировать собственный ДніпроID.

Если при оформлении возникнут трудности, жители могут обратиться за консультацией на Единую горячую линию города по номеру 1530 или в Центр предоставления административных услуг.

Скачать приложение "єДніпро": App Store, Google Play.