Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Несмотря на отключения электроэнергии в результате вражеских обстрелов, городские больницы Днепра продолжают работать в штатном режиме и оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Здесь проводят необходимые операции, работают реанимационные отделения, а пациенты получают неотложную помощь.

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Всего в городских медицинских учреждениях Днепра есть около 200 генераторов мощностью от 2 до 500 кВт. Из них 118 установлены в центрах первичной медицинской помощи, еще 81 – в городских больницах.

После отключения электроэнергии генераторы автоматически включаются в течение 10–15 секунд и обеспечивают бесперебойную работу медицинского учреждения.

Главный инженер Антон объяснил, что мощные генераторы обеспечивают электроэнергией все необходимые помещения больницы, в частности операционные, реанимационные отделения и обычные палаты, а также медицинское оборудование для оказания неотложной помощи.

По его словам, медицинская аппаратура имеет и дополнительные источники питания. Во время операций оборудование работает от собственных аккумуляторов, а аппараты искусственной вентиляции легких имеют отдельный запас питания.

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Один из генераторов, обеспечивающий работу корпуса больницы, имеет мощность 416 кВт. Его топливный бак вмещает 1160 литров, чего хватает примерно на сутки непрерывной работы.

Рядом есть резервные емкости с топливом, а также заключен договор на его оперативную доставку. Благодаря этому генератор может работать до 14 дней подряд, рассказал Антон.

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Оборудование проходит техническое обслуживание в соответствии с установленным регламентом. После 250 моточасов работы, что составляет примерно 10 дней непрерывной работы, генератор обслуживают. Этот процесс длится до часа. В это время оборудование операционных и реанимационных отделений работает от собственных аккумуляторов.

Генераторы больница получила в начале полномасштабного вторжения. С тех пор они работают в автоматическом режиме.