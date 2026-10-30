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Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Мария ШевчукМария Шевчук
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Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света
Генераторы больница получила в начале полномасштабного вторжения. Источник: Днепровский городской совет

Несмотря на отключения электроэнергии в результате вражеских обстрелов, городские больницы Днепра продолжают работать в штатном режиме и оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Здесь проводят необходимые операции, работают реанимационные отделения, а пациенты получают неотложную помощь.

Всего в городских медицинских учреждениях Днепра есть около 200 генераторов мощностью от 2 до 500 кВт. Из них 118 установлены в центрах первичной медицинской помощи, еще 81 – в городских больницах.

После отключения электроэнергии генераторы автоматически включаются в течение 10–15 секунд и обеспечивают бесперебойную работу медицинского учреждения.

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света. Источник: Днепровский городской совет

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Главный инженер Антон объяснил, что мощные генераторы обеспечивают электроэнергией все необходимые помещения больницы, в частности операционные, реанимационные отделения и обычные палаты, а также медицинское оборудование для оказания неотложной помощи.

По его словам, медицинская аппаратура имеет и дополнительные источники питания. Во время операций оборудование работает от собственных аккумуляторов, а аппараты искусственной вентиляции легких имеют отдельный запас питания.

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света. Источник: Днепровский городской совет

Один из генераторов, обеспечивающий работу корпуса больницы, имеет мощность 416 кВт. Его топливный бак вмещает 1160 литров, чего хватает примерно на сутки непрерывной работы.

Рядом есть резервные емкости с топливом, а также заключен договор на его оперативную доставку. Благодаря этому генератор может работать до 14 дней подряд, рассказал Антон.

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света. Источник: Днепровский городской совет

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света. Источник: Днепровский городской совет

Оборудование проходит техническое обслуживание в соответствии с установленным регламентом. После 250 моточасов работы, что составляет примерно 10 дней непрерывной работы, генератор обслуживают. Этот процесс длится до часа. В это время оборудование операционных и реанимационных отделений работает от собственных аккумуляторов.

Генераторы больница получила в начале полномасштабного вторжения. С тех пор они работают в автоматическом режиме.

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений света

Больницы Днепра продолжают работать во время отключений электроэнергии. Источник: Днепровский городской совет

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ДнепрБольницагенератор
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