Лифты, подъемники и навигация: как в Днепре сделали ЦНАП доступнее

В Днепре продолжают создавать и развивать безбарьерное пространство, чтобы каждый житель мог удобно и беспрепятственно получать необходимые услуги. В частности, городские учреждения обустраивают с учетом потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Одно из таких пространств – "Прозорий офіс" на проспекте Слобожанском, 8, где работает отдел ЦНАП "Я – Ветеран".

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В центр обратился ветеран Владимир Якушкин, чтобы внести в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество информацию о квартире, приобретенной до 2011 года. Мужчина записался на прием, предоставил необходимые документы и получил помощь специалистов.

Владимир Якушкин отметил, что его хорошо приняли, выдали талон и назначили время приема. По его словам, документы рассмотрели и приняли без каких-либо препятствий, а уровень профессионализма работников он оценил высоко.

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Из-за заболевания коленного сустава во время визита ветеран передвигался на костылях. Он подчеркнул, что для него важна доступность учреждения, поскольку у него есть трудности с передвижением. В "Прозрачном офисе" созданы необходимые условия, позволяющие беспрепятственно добраться до нужного помещения. Сейчас мужчина ожидает решения по своему вопросу.

Директор департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета Андрей Пономарев проверил наличие и состояние оборудования, обеспечивающего доступность учреждения для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

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По его словам, вход в здание оборудован пандусом, есть тактильные полосы и навигационные таблички. Для перемещения между этажами установлены лифты и специальные подъемники для людей, пользующихся креслами колесными. Возле здания также предусмотрены бесплатные парковочные места для людей с инвалидностью и водителей, которые их перевозят.

В помещении оборудованы тактильные и визуальные элементы навигации. Для людей с нарушениями слуха доступны информационные терминалы, экраны и средства коммуникации, в частности сервис перевода на язык жестов.

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Заместитель начальника отдела – администратор ЦНАП "Я – Ветеран" Юлия Леднева рассказала, что при обустройстве помещения учли потребности посетителей с инвалидностью. На путях движения нет лишних препятствий, а информационные указатели помогают самостоятельно найти нужный кабинет.

Развитие безбарьерного пространства в городских учреждениях позволяет людям с разными потребностями комфортнее получать административные услуги. Доступность предполагает не только наличие пандусов и лифтов, но и возможность самостоятельно попасть в учреждение, сориентироваться в помещении и получить необходимую помощь.