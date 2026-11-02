Кубок Украины по киокушин карате: более 450 спортсменов боролись за победу в Днепре

Днепр принял Кубок Украины и Всеукраинские соревнования по киокушинкай карате. В турнире приняли участие более 450 спортсменов из 10 областей Украины – дети в возрасте от 6 лет и старше. Проведение соревнований такого масштаба в очередной раз подтверждает статус Днепра как одного из ведущих спортивных центров страны, способного обеспечивать высокий организационный уровень и безопасность даже в сложных условиях.

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Заместитель директора департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета – начальник управления спорта Александр Осипов отметил, что, несмотря на постоянные воздушные тревоги и сложные обстоятельства, Днепр продолжает развивать спорт. Он поблагодарил Вооруженные силы Украины за возможность проводить соревнования, тренироваться и готовиться к ним. Также отметил высокий уровень организации турнира Федерацией киокушинкай карате города Днепра и Украинской федерацией во главе с Зауром Мамедовым.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия имеют особое значение во время войны. Они не только помогают поддерживать непрерывность спортивного процесса, но и дают детям и молодежи возможность психологически разгрузиться, закалить характер, отвлечься от войны и найти силы для дальнейшего развития.

Одной из победительниц соревнований стала 17-летняя Ульяна Павлова. Девушка завоевала золото в категории "новички", продемонстрировав выдержку и стремление к победе. Киокушин карате она занимается около полутора лет.

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Уляна рассказала, что прийти на тренировку ей предложил друг. Увидев, как он занимается, девушка заинтересовалась карате и решила попробовать сама. Победе она очень обрадовалась, хотя соревнования оказались сложными не только физически, но и морально. По ее словам, во время боя приходится преодолевать волнение и контролировать сильные эмоции, но результат стоит приложенных усилий.

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В этом году соревнования имеют особое значение, ведь уже через месяц состоится Кубок Европы. Именно по результатам поединков в Днепре сформируют сборную Украины, которая представит страну на международном турнире.

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Глава обособленного подразделения Общественной организации "Федерация киокушин карате Украины" в Днепре и главный судья соревнований Заур Мамедов отметил, что проведение турнира стало результатом совместной работы спортсменов, тренеров и родителей. Он также поблагодарил участников и их семьи за то, что они приехали в Днепр, несмотря на сложную ситуацию. По его словам, организаторы определяют сильнейших каратистов страны и надеются, что сборная Украины достойно выступит на Кубке Европы и войдет в тройку лидеров общекомандного зачета или даже займет первое место.

Победители соревнований получили кубки, медали и ценные подарки. После турнира спортсмены продолжат тренировки, чтобы в составе национальной сборной представлять Украину на европейских татами.