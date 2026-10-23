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Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

Мария ШевчукМария Шевчук
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Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья
Город реализует программы по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре продолжается активная подготовка жилого фонда к отопительному сезону. Несмотря на вызовы военного времени, город реализует программы по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Масштабные работы по термомодернизации позволят жителям Днепра встречать холода в теплых домах и существенно экономить на коммунальных платежах.

Большинство многоэтажек города эксплуатируются более 50 лет. Из-за износа конструкций и устаревших строительных материалов жилой фонд теряет большое количество тепла, что заставляет жителей переплачивать за энергоресурсы. Сейчас в городе действуют несколько эффективных механизмов обновления домов – как для ОСМД и ЖСК, так и для домов коммунального управления. Первый – это городская целевая программа, финансируемая за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и европейских партнеров. Работы по этой программе выполняют для жителей абсолютно бесплатно. Именно этим вариантом воспользовались жители ОСМД "Калинова, 84".

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Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

В Днепре продолжается активная подготовка жилого фонда к отопительному сезону

Сейчас их дом комплексно утепляют минеральной ватой и пенополистиролом толщиной 150 мм. Это позволит экономить до 25% на отоплении.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

В Днепре продолжается активная подготовка жилого фонда к отопительному сезону. Источник: Днепровский городской совет

"Мы безмерно благодарны за такую большую и важную работу! Живем здесь уже 55 лет и хорошо знаем, как бывало холодно зимой, особенно когда случались перебои с отоплением или электричеством. Такая забота для нас бесценна. Стены утеплили на совесть, в квартирах уже стало теплее. Спасибо руководству города и рабочим за внимание к нашим потребностям", – рассказывает жительница ОСМД "Калинова, 84" Галина Семенова.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

Жительница ОСМД "Калинова, 84" Галина Семенова. Источник: Днепровский городской совет

Всего в рамках двухлетней программы термомодернизации многоквартирных домов за счет средств ЕБРР и европейских партнеров запланировано утеплить 23 дома ОСМД и ЖСК. Работы уже начались в 20 домах.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

В Днепре продолжается активная подготовка жилого фонда к отопительному сезону. Источник: Днепровский городской совет

"Преимущество в этой программе отдается зданиям, расположенным на красной линии, возле крупных скверов или рядом с важными городскими инфраструктурными проектами. Из-за четких критериев под нее могут подпасть не все. Однако для тех ОСМД и ЖСК, которые не соответствуют этим требованиям, есть отличная альтернатива – всеукраинская программа "Энергодом". Город софинансирует эти работы, а жители оплачивают лишь 10% от общей стоимости. Объединения могут самостоятельно подавать заявки. В Днепре уже есть успешные проекты такого формата, которые доказывают: сделать свой дом теплым и комфортным вполне реально разными способами", – объясняет начальник организационного отдела департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Марина Скребина.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

Начальник организационного отдела департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Марина Скребина. Источник: Днепровский городской совет

Параллельно город обновляет и дома, находящиеся в управлении коммунальных предприятий. Пример комплексной модернизации – дом по просп. П. Калнышевского, 19-А, которым управляет коммунальное предприятие "Жилсервис-5".

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

В Днепре активно готовят жилой фонд к отопительному сезону. Источник: Днепровский городской совет

Здесь не только качественно утеплили стены минеральной ватой, но и полностью отремонтировали крышу: сняли старое покрытие, уложили новую теплоизоляцию, сделали стяжку, заменили рубероид и установили новые отливы.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

В Днепре активно готовят жилой фонд к отопительному сезону. Источник: Днепровский городской совет

"Наш дом был в запущенном состоянии, как и большинство старых хрущевок. Из-за поврежденного отлива стена годами намокала, там даже образовалась трещина. Теперь эту проблему полностью устранили. Прошлыми зимами во время блэкаутов температура в квартирах опускалась до 15–16°C. В этом году благодаря масштабной термомодернизации мы ожидаем гораздо более комфортных условий. Жить в таком обновленном и красивом доме теперь намного приятнее", – отметила жительница дома Елена Хомицкая.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

Жительница дома Елена Хомицкая. Источник: Днепровский городской совет

"Работы продолжались около трех месяцев и сейчас успешно завершены. Во время ремонта применяли современную многослойную технологию: укладывали качественный утеплитель, наносили защитную штукатурку и выполняли финишную покраску. Сейчас мы активно завершаем подготовку жилого фонда к отопительному сезону – все наши дома уже полностью готовы", – отметил начальник участка КП "Жилсервіс-5" Днепровского горсовета Владимир Титов.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

Начальник участка КП "Жилсервіс-5" Днепровского горсовета Владимир Титов. Источник: Днепровский городской совет

Профессиональное утепление стен снижает теплопотери здания в 2-4 раза, а общие расходы на отопление уменьшаются до 30%. По данным теплоснабжающей организации, в уже модернизированных домах температура в квартирах поднялась на 8–9 °C, тогда как потребление теплоносителя снизилось на 11–30 % в зависимости от индивидуальных параметров здания.

Комфорт зимой и экономия тепла: в Днепре продолжается модернизация жилья

Заместитель директора департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета Татьяна Редько. Источник: Днепровский городской совет

"В этом году по городской программе энергоэффективности департаменту жилищного хозяйства было выделено 300 миллионов гривен на термомодернизацию жилого фонда. Всего за текущий год в городе обновляем 14 крупных объектов. На большинстве площадок термомодернизация уже завершена. На последних четырех адресах, в частности на Набережной Победы, 78 и в центре города, работы находятся на финальной стадии и будут полностью завершены в ноябре. Программа охватывает абсолютно все районы – от Новокодакского до Индустриального. В дальнейшем, при условии соответствующего финансирования после принятия бюджета, мы обязательно продолжим эту работу, ведь от жителей поступает очень много запросов", – сообщила заместитель директора департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета Татьяна Редько.

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