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Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог

Мария ШевчукМария Шевчук
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Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог
В городских медицинских учреждениях – 199 генераторов различной мощности. Источник: Днепровский городской совет

Городские медицинские учреждения Днепра полностью обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключений света и готовы к работе в осенне-зимний период. По поручению мэра Филатова системную работу по оснащению их генераторами начали еще до полномасштабного вторжения. Сегодня там наращивают мощности. Готовность одной из амбулаторий городского центра первичной медико-санитарной помощи к отключению света проверила заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского горсовета Александра Бодня.

В здании амбулатории установлено несколько мощных генераторов. Кроме того, учреждение готовится запустить дополнительные, еще более мощные источники питания. Новое оборудование полностью покроет потребности медучреждения в электроэнергии и обеспечит стабильную работу даже во время длительных плановых или аварийных отключений.

Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог

Медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог. Источник: Днепровский городской совет

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"Генераторы обеспечивают бесперебойную работу амбулаторий во время отключений света. Благодаря этому врачи имеют доступ к электронной системе: медицинским картам пациентов, выписывают электронные рецепты, оформляют направления и больничные", – отметила заместитель генерального директора госпожа Наталия. В учреждении отмечают, что от стабильного электроснабжения критически зависит работа медицинских приборов и строгое соблюдение температурного режима ("холодовой цепи") для хранения вакцин, лекарств и диагностических реактивов.

Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог

Медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог. Источник: Днепровский городской совет

"На сегодняшний день в городских медицинских учреждениях – 199 генераторов разной мощности (от 2 кВт до 500 кВт), из них 118 установлены в центрах первичной помощи, 81 – в городских больницах. Сейчас учреждения обеспечены генераторами в достаточном количестве. Благодаря поддержке городских властей в сотрудничестве с международными партнерами мы стараемся увеличивать их количество, чтобы улучшать качество оказания медицинской помощи" – подвела итог заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Олександра Бодня.

Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог

Медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог. Источник: Днепровский городской совет

Конечно, все медицинские учреждения в Днепре безбарьерные. В городе делают все возможное, чтобы все категории маломобильных людей могли беспрепятственно добираться до необходимых услуг. Также в вышеупомянутом медучреждении есть простейшее укрытие, доступное круглосуточно. Здесь есть места для сидения, запасы питьевой воды, санитарная комната, Wi-Fi. Для удобства посетителей на каждом этаже амбулатории и на лестничных площадках размещены четкие информационные таблички и указатели.

Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог

Медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог. Источник: Днепровский городской совет

Главное – во время воздушных тревог медицинский персонал не прекращает работу, а продолжает вести прием непосредственно в укрытии, где для этого оборудовали временные кабинеты со всем необходимым оборудованием.

Учреждение полностью готово гарантировать безопасность и оказание медицинской помощи жителям Днепра в чрезвычайных ситуациях.

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