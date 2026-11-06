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Филатов о задержании вероятного убийцы Юрия Федько: его убили спецслужбы России, сегодня СБУ нашла виновного

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
654
Филатов о задержании вероятного убийцы Юрия Федько: его убили спецслужбы России, сегодня СБУ нашла виновного
Руководитель Левобережной администрации города Днепра Юрий Федько. Источник: dnipro.tv

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о задержании подозреваемого в убийстве своего многолетнего друга, бывшего чиновника горсовета Юрия Федько. По словам Филатова, расследование длилось полтора года, а следствие собрало доказательства причастности российских спецслужб к преступлению.

Филатов признался, что во время расследования сам оказался среди тех, чьи связи и мотивы тщательно проверяли правоохранители. Он также рассказал о личных переживаниях из-за гибели друга и поблагодарил сотрудников СБУ за работу над делом.

"Мы сидели в тихом кабинете и перебирали версии.

Мы – это я и сотрудники СБУ.

И у меня, человека, который за свои неполные 55 лет прошел едва ли не все круги ада, было понимание того, что и я тоже один из основных подозреваемых.

Потому что когда происходит заказное убийство, отрабатывают все возможные версии: долги, любовницы, "бытовуха", конфликты на работе.

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Довольно часто я размышляю о том, что из-за своей осведомленности я долго вглядываюсь в бездну. А бездна за это в ответ вглядывается в меня.

Это сказал не я. А Ницше. В своей книге "По ту сторону добра и зла".

Сотрудники СБУ очень тщательно и "под карандаш" рассматривали все возможные версии: от подрядчиков Левобережной администрации до моих связей с ним.

С ним. С Юрой Федько.

"Начальником Левого берега" Фактически моим заместителем. Личным другом. Куратором районов. Человеком, с которым я учился в университете и дружил более 30 лет. Бессребреником, который жил в обычной многоэтажке и ездил на 14-летнем "Санта-Фе".

Полтора года назад его взорвали вместе с Анжелой, его женой, возле подъезда.

Анжела выжила.

Юри оторвало ноги, и он истек кровью, пока спасатели вырезали его из машины еще живым…

Сегодня СБУ нашла убийцу. Я не буду рассказывать подробности. Лучше меня это сделают журналисты.

В 15-й состоится открытый суд над убийцей.

Я не буду рассказывать подробности, потому что мое и без того разбитое сердце разрывается на куски.

Однако, как всегда, меня не подвела моя интуиция.

Вернее, моя звериная чуйка.

Полтора года назад я сказал эсбэушникам: "Ребята, не занимайтесь х@йней. Его убили не подрядчики, кредиторы или бытовые конфликты. Его убили спецслужбы России.

Потому что я, мои подчиненные, весь Днепр, который плюнул в рожу "русской весне" еще в 2014 году, для них все это – цель.

И они будут доставать нас любым способом: от заказных убийств до сфабрикованных уголовных дел и дискредитации в прессе".

Моя звериная интуиция меня никогда не подводит.

Ни тогда, ни сегодня.

У следствия есть все доказательства того, что Юру убила Россия.

Тот же Ницше говорил, что нельзя победить чудовище, не став им.

Постепенно я ловлю себя на мысли, что медленно, но неотвратимо становлюсь чудовищем…

Я хочу поблагодарить Александра Поклада за личный контроль над этим делом. А также весь личный состав Днепровского управления СБУ за полтора года работы, тысячи проверенных контактов и бессонные ночи.

Ребята, признаюсь, иногда я терял надежду.

Но вам это удалось.

Честь и низкий поклон", – написал Борис Филатов.

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