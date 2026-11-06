Филатов о задержании вероятного убийцы Юрия Федько: его убили спецслужбы России, сегодня СБУ нашла виновного
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о задержании подозреваемого в убийстве своего многолетнего друга, бывшего чиновника горсовета Юрия Федько. По словам Филатова, расследование длилось полтора года, а следствие собрало доказательства причастности российских спецслужб к преступлению.
Филатов признался, что во время расследования сам оказался среди тех, чьи связи и мотивы тщательно проверяли правоохранители. Он также рассказал о личных переживаниях из-за гибели друга и поблагодарил сотрудников СБУ за работу над делом.
"Мы сидели в тихом кабинете и перебирали версии.
Мы – это я и сотрудники СБУ.
И у меня, человека, который за свои неполные 55 лет прошел едва ли не все круги ада, было понимание того, что и я тоже один из основных подозреваемых.
…
Потому что когда происходит заказное убийство, отрабатывают все возможные версии: долги, любовницы, "бытовуха", конфликты на работе.
Довольно часто я размышляю о том, что из-за своей осведомленности я долго вглядываюсь в бездну. А бездна за это в ответ вглядывается в меня.
Это сказал не я. А Ницше. В своей книге "По ту сторону добра и зла".
…
Сотрудники СБУ очень тщательно и "под карандаш" рассматривали все возможные версии: от подрядчиков Левобережной администрации до моих связей с ним.
С ним. С Юрой Федько.
…
"Начальником Левого берега" Фактически моим заместителем. Личным другом. Куратором районов. Человеком, с которым я учился в университете и дружил более 30 лет. Бессребреником, который жил в обычной многоэтажке и ездил на 14-летнем "Санта-Фе".
…
Полтора года назад его взорвали вместе с Анжелой, его женой, возле подъезда.
Анжела выжила.
Юри оторвало ноги, и он истек кровью, пока спасатели вырезали его из машины еще живым…
…
Сегодня СБУ нашла убийцу. Я не буду рассказывать подробности. Лучше меня это сделают журналисты.
В 15-й состоится открытый суд над убийцей.
…
Я не буду рассказывать подробности, потому что мое и без того разбитое сердце разрывается на куски.
Однако, как всегда, меня не подвела моя интуиция.
Вернее, моя звериная чуйка.
Полтора года назад я сказал эсбэушникам: "Ребята, не занимайтесь х@йней. Его убили не подрядчики, кредиторы или бытовые конфликты. Его убили спецслужбы России.
Потому что я, мои подчиненные, весь Днепр, который плюнул в рожу "русской весне" еще в 2014 году, для них все это – цель.
И они будут доставать нас любым способом: от заказных убийств до сфабрикованных уголовных дел и дискредитации в прессе".
…
Моя звериная интуиция меня никогда не подводит.
Ни тогда, ни сегодня.
У следствия есть все доказательства того, что Юру убила Россия.
Тот же Ницше говорил, что нельзя победить чудовище, не став им.
Постепенно я ловлю себя на мысли, что медленно, но неотвратимо становлюсь чудовищем…
…
Я хочу поблагодарить Александра Поклада за личный контроль над этим делом. А также весь личный состав Днепровского управления СБУ за полтора года работы, тысячи проверенных контактов и бессонные ночи.
Ребята, признаюсь, иногда я терял надежду.
Но вам это удалось.
Честь и низкий поклон", – написал Борис Филатов.