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Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read3 мин
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Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста
В Днепре продолжают развивать систему социальной помощи для людей почтенного возраста
Источник: Днепровский городской совет

В Днепре продолжают развивать систему социальной помощи для пожилых людей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, а также жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Значительную часть этой работы выполняет Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания.

В настоящее время услугами учреждения пользуются почти 10 тысяч человек. Среди них — более 1,5 тысячи внутренне перемещенных лиц. Как рассказала заместитель директора — начальник отдела коммунального учреждения Днепровского городского территориального центра социального обслуживания в Шевченковском районе Виктория Ажаева, центр оказывает различные виды помощи — от обслуживания людей на дому и обеспечения горячим питанием до дневного ухода, социальной адаптации и помощи натурой.

Одним из основных направлений является социальное обслуживание по месту жительства. Им охвачено более 5 тысяч жителей Днепра. Социальные работники помогают подопечным покупать продукты и лекарства, готовить еду, поддерживать порядок в жилище и выполнять другие бытовые задачи.

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В то же время такая помощь не ограничивается только бытовыми делами. Для многих людей социальный работник является едва ли не единственным человеком, с которым они регулярно общаются. Поэтому внимание, поддержка и возможность оставаться частью социальной жизни также являются важной составляющей работы центра, отметила Виктория Ажаева.

Еще одно направление — обеспечение горячим питанием. Ежедневно около 5 тысяч подопечных получают горячие обеды.

Более 1,5 тысячи человек пользуются услугами отделений дневного пребывания. Там они могут получить необходимую социальную помощь, пройти оздоровительные процедуры, пообедать и пообщаться с другими посетителями.

Социальная адаптация охватывает ещё более 2 тысяч человек. Для подопечных организуют культурные и социальные мероприятия, проводят занятия по трудотерапии, а также создают возможности для активного отдыха и общения.

Натуральную помощь получают более 8,5 тысячи жителей. Она предусматривает, в частности, обеспечение одеждой и продуктами, предоставление бытовых услуг и обедов.

Особое внимание в территориальном центре уделяют тому, чтобы люди с ограниченной мобильностью могли пользоваться необходимыми средствами реабилитации. В пункте проката учреждения в настоящее время доступно 1148 таких средств. С начала 2026 года ими воспользовались 319 человек.

Для удобной перевозки подопечных также постепенно обновляют автомобильный парк центра. В 2025 году приобрели шесть транспортных средств, среди которых — специализированный автомобиль для перевозки людей, пользующихся инвалидными креслами. В течение 2026 года транспортными услугами уже воспользовались 411 человек.

Важную роль в повседневной поддержке подопечных играют социальные работники. Они помогают людям, которым из-за преклонного возраста или состояния здоровья сложно самостоятельно справляться с повседневными делами.

Социальный работник Днепровского городского территориального центра социального обслуживания Екатерина Бойко отмечает, что её подопечным часто требуется помощь с покупкой продуктов и лекарств, приготовлением еды и небольшой уборкой. Однако не менее важным для них является человеческое общение. Иногда человеку достаточно того, чтобы социальный работник просто пришла, поговорила и выслушала его.

Среди подопечных Екатерины Бойко — Елена. Из-за состояния здоровья женщина уже около трех лет не выходит из дома. Поэтому визиты социального работника стали важной частью ее повседневной жизни.

Екатерина приносит женщине необходимые продукты, помогает приготовить еду, убрать в доме и вынести мусор. Елена говорит, что ценит не только практическую помощь, но и то, что социальный работник регулярно приходит к ней и общается. Для женщины это также является важной поддержкой.

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

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