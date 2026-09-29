Днепр продолжает развивать социальные услуги, оказывать поддержку ВПЛ и людям пожилого возраста

В Днепре продолжают развивать систему социальной помощи для пожилых людей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, а также жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Значительную часть этой работы выполняет Днепровский городской территориальный центр социального обслуживания.

Видео дня

В настоящее время услугами учреждения пользуются почти 10 тысяч человек. Среди них — более 1,5 тысячи внутренне перемещенных лиц. Как рассказала заместитель директора — начальник отдела коммунального учреждения Днепровского городского территориального центра социального обслуживания в Шевченковском районе Виктория Ажаева, центр оказывает различные виды помощи — от обслуживания людей на дому и обеспечения горячим питанием до дневного ухода, социальной адаптации и помощи натурой.

Одним из основных направлений является социальное обслуживание по месту жительства. Им охвачено более 5 тысяч жителей Днепра. Социальные работники помогают подопечным покупать продукты и лекарства, готовить еду, поддерживать порядок в жилище и выполнять другие бытовые задачи.

В то же время такая помощь не ограничивается только бытовыми делами. Для многих людей социальный работник является едва ли не единственным человеком, с которым они регулярно общаются. Поэтому внимание, поддержка и возможность оставаться частью социальной жизни также являются важной составляющей работы центра, отметила Виктория Ажаева.

Еще одно направление — обеспечение горячим питанием. Ежедневно около 5 тысяч подопечных получают горячие обеды.

Более 1,5 тысячи человек пользуются услугами отделений дневного пребывания. Там они могут получить необходимую социальную помощь, пройти оздоровительные процедуры, пообедать и пообщаться с другими посетителями.

РЕКЛАМА

Социальная адаптация охватывает ещё более 2 тысяч человек. Для подопечных организуют культурные и социальные мероприятия, проводят занятия по трудотерапии, а также создают возможности для активного отдыха и общения.

Натуральную помощь получают более 8,5 тысячи жителей. Она предусматривает, в частности, обеспечение одеждой и продуктами, предоставление бытовых услуг и обедов.

Особое внимание в территориальном центре уделяют тому, чтобы люди с ограниченной мобильностью могли пользоваться необходимыми средствами реабилитации. В пункте проката учреждения в настоящее время доступно 1148 таких средств. С начала 2026 года ими воспользовались 319 человек.

Главные истории дня

Для удобной перевозки подопечных также постепенно обновляют автомобильный парк центра. В 2025 году приобрели шесть транспортных средств, среди которых — специализированный автомобиль для перевозки людей, пользующихся инвалидными креслами. В течение 2026 года транспортными услугами уже воспользовались 411 человек.

Важную роль в повседневной поддержке подопечных играют социальные работники. Они помогают людям, которым из-за преклонного возраста или состояния здоровья сложно самостоятельно справляться с повседневными делами.

РЕКЛАМА

Социальный работник Днепровского городского территориального центра социального обслуживания Екатерина Бойко отмечает, что её подопечным часто требуется помощь с покупкой продуктов и лекарств, приготовлением еды и небольшой уборкой. Однако не менее важным для них является человеческое общение. Иногда человеку достаточно того, чтобы социальный работник просто пришла, поговорила и выслушала его.

Среди подопечных Екатерины Бойко — Елена. Из-за состояния здоровья женщина уже около трех лет не выходит из дома. Поэтому визиты социального работника стали важной частью ее повседневной жизни.

РЕКЛАМА

Екатерина приносит женщине необходимые продукты, помогает приготовить еду, убрать в доме и вынести мусор. Елена говорит, что ценит не только практическую помощь, но и то, что социальный работник регулярно приходит к ней и общается. Для женщины это также является важной поддержкой.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА