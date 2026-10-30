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Днепр усилил автобусные маршруты из-за отключения электричества: в жилые массивы вывели дополнительный транспорт

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
140
Днепр усилил автобусные маршруты из-за отключения электричества: в жилые массивы вывели дополнительный транспорт
Город продолжает следить за ситуацией и корректировать работу автобусных маршрутов. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре из-за отсутствия электроэнергии временно прекратил работу электротранспорт – метрополитен, трамваи и троллейбусы. Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, город усилил автобусное сообщение, в частности на направлениях, которые раньше обслуживал электротранспорт. К работе на маршрутах также привлекли коммунальные автобусы, которые обычно используют для перевозки школьников.

"Все автобусные маршруты работают в штатном режиме, а на отдельных направлениях мы увеличили количество транспорта. Поскольку школы временно прекратили работу, коммунальные автобусы, которые использовались для подвоза учеников, сейчас также задействованы на городских маршрутах. В частности, они обеспечивают сообщение с жилыми массивами Парус и Победа вместо троллейбусных маршрутов № 2 и № 12", – рассказал заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков.

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Днепр усилил автобусные маршруты из-за отключения электричества: в жилые массивы вывели дополнительный транспорт

Иван Васючков. Источник: Днепровский городской совет

По его словам, трамвайные депо были обесточены еще с вечера накануне, поэтому утром трамваи не смогли выйти на маршруты. Троллейбусное движение частично возобновляли после подачи напряжения на подстанцию на левом берегу, однако позднее его снова приостановили по рекомендациям энергоснабжающих компаний. Работа метрополитена также временно остановлена. Возобновление движения электротранспорта зависит от восстановления электроснабжения. Специалисты управления транспорта с утра отслеживают ситуацию в основных жилых массивах. В зависимости от пассажиропотока они дают перевозчикам указания по усилению автобусного сообщения.

"Транспортного коллапса в городе нет. Да, автобусы получили дополнительную нагрузку, ведь им приходится перевозить пассажиров, которые обычно пользуются электротранспортом. Однако если сравнивать с ситуацией в 2022–2023 годах, сейчас положение значительно лучше. Оно остается сложным, но автобусное сообщение работает", – отметил Иван Васючков.

По информации на 12:00, автобусы справлялись с пассажиропотоком, очередей на остановках не наблюдалось. В то же время вечером, в час пик, нагрузка на общественный транспорт может вырасти. Город планирует дополнительно усилить автобусное сообщение на отдельных направлениях, в частности в Краснополье, на Парусе, Тополе и Победе.

Днепр усилил автобусные маршруты из-за отключения электричества: в жилые массивы вывели дополнительный транспорт

Днепр усилил автобусные маршруты из-за отключения электричества. Источник: Днепровский городской совет

"Сегодня на маршруты не вышло около 300 единиц электротранспорта – примерно 200 трамваев и почти 100 троллейбусов. Полностью заменить такое количество подвижного состава автобусами невозможно. Поэтому просим жителей с пониманием отнестись к ситуации. Вечером возможно увеличение времени ожидания транспорта, поскольку из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах пассажиропоток может распределяться неравномерно", – подчеркнул Иван Васючков.

Город продолжает следить за ситуацией и корректировать работу автобусных маршрутов в соответствии с потребностями пассажиров. Движение электротранспорта возобновится после восстановления электроснабжения.

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