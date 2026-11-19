Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в частности Днепра, ситуация с электроснабжением остается сложной. Это непосредственно сказывается и на работе городских систем водоснабжения. Для Днепра, который имеет разветвленную коммунальную инфраструктуру и тысячи многоэтажных домов, обеспечение бесперебойной подачи воды является особенно сложной задачей. На работу водоканала влияют как плановые почасовые и экстренные отключения электроэнергии, так и аварийные обесточивания, поскольку большинство объектов критической инфраструктуры зависит от наличия электропитания.

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Общая протяженность водопроводных сетей Днепра составляет около 2400 километров. Дополнительную сложность создают особенности рельефа города. Как объясняет главный инженер КП "Днепроводоканал" Николай Волошановский, после масштабных обесточиваний системе нужно время, чтобы снова наполниться водой и восстановить необходимое давление. Дольше всего водоснабжение возвращается в нагорную часть Днепра, поскольку вода доходит туда в последнюю очередь.

Кроме того, после восстановления электроснабжения работникам необходимо переключить оборудование на резервные источники питания или перезапустить системы. На левом берегу все объекты водозабора уже оборудованы генераторами. На правом берегу продолжается установка дополнительного оборудования для автономного питания мощных высоковольтных станций. Именно они обеспечивают водой 60% жителей этой части города.

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По словам Николая Волошановского, из-за сложностей международной логистики поставки необходимой техники из-за рубежа задерживаются. В то же время коммунальщики продолжают работы, чтобы как можно быстрее установить оборудование и запустить его в работу.

Еще 40% потребителей правобережной части города, преимущественно жители нагорных районов, получают воду от коммунального предприятия "Аульский водовод". В целом специалисты работают над тем, чтобы сделать систему водоснабжения Днепра максимально независимой от внешнего электропитания.

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При переходе на резервное питание или перезапуске оборудования после появления электричества давление в водопроводной сети может снижаться. Из-за этого в отдельных домах вода временно пропадает. Больше всего такие перебои ощущают жители квартир, расположенных на седьмых этажах и выше. Для подачи воды туда используют повысительные насосные станции, работа которых без электроэнергии останавливается.

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Сейчас на балансе КП "Днепроводоканал" находятся 44 отдельно расположенные повысительные насосные станции. Еще 62 таких объекта размещены на тепловых пунктах КП "Теплоэнерго" и обслуживаются по соответствующим договорам.

Чтобы во время отключений электроэнергии жители верхних этажей не оставались без воды, еще в прошлом году коммунальщики приобрели и установили системы накопления энергии – аккумуляторные станции с инверторами. Они работают автоматически: как только пропадает электричество, насосы без задержки переходят на питание от аккумуляторов. После восстановления электроснабжения батареи самостоятельно начинают заряжаться.

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Одна такая станция, например, может обеспечивать водой примерно 10 многоэтажных домов. Расчетное время ее автономной работы составляет четыре часа, однако фактический опыт эксплуатации показывает, что аккумуляторы способны работать дольше. Кроме того, объекты оборудованы дизельными генераторами. Если заряд батарей иссякнет, генератор продолжит питать насосное оборудование и одновременно заряжать аккумуляторы.

Отдельные повысительные насосы установлены также на теплопунктах КП "Теплоэнерго". Они помогают поддерживать необходимое давление холодной воды, чтобы она могла поступать на верхние этажи домов. Во время отключений электричества такие объекты обеспечивают генераторами, особенно утром и вечером, когда нагрузка на систему максимальна.

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В то же время эти насосы не накапливают воду, а лишь повышают ее давление в трубах. Поэтому для их полноценной работы необходимы два условия: резервное электропитание и наличие воды в сетях КП "Дніпроводоканал".

Мастер теплового участка № 3 КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета Олег Антонов рассказал, что один из теплопунктов работает в течение всего года и обеспечивает повышение давления холодной воды примерно для 10 многоэтажных домов. Во время отключений здесь используют генератор мощностью 100 кВт. Этого с запасом достаточно для работы насосов холодного водоснабжения мощностью 30 кВт, а в отопительный сезон – еще и для обеспечения подачи тепла.

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Оборудование на этом объекте позволяет повысить давление воды из городской сети настолько, чтобы она доходила до 16-го этажа. Однако если в магистральных трубах водоканала нет воды, запуск генератора не поможет восстановить водоснабжение. Как только вода возвращается в систему, работники включают насосы и восстанавливают необходимое давление.

Таким образом, стабильная подача воды в дома зависит от одновременной работы нескольких составляющих: наличия электроэнергии, достаточного количества воды в сети, исправности насосного оборудования и поддержания необходимого давления в системе.

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Отдельное внимание коммунальщики уделяют работе канализационной системы и очистке сточных вод во время отключений электроэнергии. Для поддержки критических объектов КП "Днепроводоканал" располагает более чем 170 генераторами мощностью от 2 кВт до 2 МВт. Они обеспечивают резервное питание различных объектов предприятия, в частности станций аэрации.

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На одной из таких станций принимают сточные воды из части правобережья Днепра. Здесь они проходят все необходимые этапы очистки: механический, биологический и химический, а также обеззараживание. Только после этого очищенная вода возвращается в поверхностные водоемы.

Для обеспечения бесперебойной работы станция оборудована дизель-генераторной установкой, которая в случае отключения электроэнергии позволяет полностью перейти на автономное питание.

В КП "Днепроводоканал" подчеркивают, что совместно со специалистами теплового хозяйства прилагают все усилия для поддержания работоспособности оборудования и стабилизации водоснабжения. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным перебоям.

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме страны, городские коммунальные службы продолжают работать над тем, чтобы обеспечивать жителей Днепра необходимыми услугами, поддерживать работу критической инфраструктуры и как можно меньше допускать влияния отключений электроэнергии на повседневную жизнь города.