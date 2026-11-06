Аккумуляторы и оптоволокно: в Днепре усилили работу светофоров во время блэкаутов

Для стабильной работы транспорта в условиях ограничений электроснабжения в Днепре повышают устойчивость сети светофоров. Оборудование обеспечивают резервным питанием, а светофорные объекты подключают к городской оптоволоконной сети. Благодаря этому почти 65 % светофорных объектов города смогут работать во время стабилизационных отключений электроэнергии.

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Сейчас 98 источников бесперебойного питания обеспечивают работу 150 светофорных объектов. Все оборудование прошло техническое обслуживание и готово к зимнему периоду. В зависимости от нагрузки аккумуляторы могут поддерживать работу светофоров от двух до семи часов. Они рассчитаны на температуру от -20 до +55 °C.

"При отсутствии электроснабжения светофоры работают от источников бесперебойного питания – аккумуляторов", – рассказал ведущий инженер-электронщик КП "Транспортная инфраструктура города" Днепровского горсовета Михаил Козырев.

Резервное питание предусмотрели и для оборудования, которое соединяет дорожные контроллеры с диспетчерской системой.

"Оптоволоконная система, подключенная к дорожному контроллеру, также получает питание от источника бесперебойного питания. Поэтому у нас сохраняется стабильная связь. Диспетчер видит состояние объекта, как он работает и что можно изменить или исправить", – пояснил Михаил Козырев.

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Отдельное направление работы – расширение городской оптоволоконной сети. Такой тип соединения обладает высокой пропускной способностью, обеспечивает быструю передачу данных и менее уязвим к внешним помехам, чем беспроводная связь.

"К городской сети уже подключено 33 светофорных объекта. Работы продолжаются. Всего планируем подключить 225 объектов, прежде всего на крупных перекрестках города", – отметил заместитель начальника отдела обработки данных Центра ситуационного видеонаблюдения г. Днепра Артем Богдан.

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Модернизация должна обеспечить более надежную работу систем управления движением и во время длительных перебоев с электроснабжением, и в других сложных условиях.

"Для нас это важный шаг к надежной работе городской инфраструктуры. В нынешних условиях важно, чтобы системы управления движением имели стабильную связь и могли работать даже в сложных обстоятельствах. Сочетание резервного питания и оптоволоконной связи позволяет комплексно повышать устойчивость светофорной инфраструктуры Днепра", – подчеркнул Артем Богдан.