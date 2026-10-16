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25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра
КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре продолжают готовить городскую инфраструктуру к возможным отключениям электроэнергии, чтобы жители и в дальнейшем могли обращаться в коммунальные службы. КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов и другого оборудования, необходимого для работы Единой горячей линии города 1530 и цифровых сервисов.

Благодаря новому оборудованию городская инфраструктура сможет более стабильно работать во время отключений электроэнергии. Это важно для своевременной передачи обращений жителей в ответственные службы, в частности по поводу аварий, перебоев с отоплением и водоснабжением, вывоза мусора и других коммунальных проблем.

25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра

КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов. Источник: Днепровский городской совет

Даже в случае отсутствия электроэнергии люди должны иметь возможность сообщать о ситуациях, требующих реагирования городских служб. При необходимости операторы горячей линии смогут продолжать работу из убежища.

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Директор Центра поддержки населения "Дотик" Днепровского городского совета Рафаэль Кижнер сообщил, что город привлекает международные благотворительные организации и программы технической помощи для обеспечения бесперебойной работы основных городских служб. В частности, речь идет об обеспечении генераторами, устройствами резервного питания и дополнительными обогревателями.

25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра

КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов. Источник: Днепровский городской совет

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) передала 25 зарядных станций для КП "еДнепр". Международная поддержка помогает коммунальным предприятиям и учреждениям подготовиться к перебоям с электроснабжением и другим вызовам, вызванным войной.

Советник программы "Партнерство за сильную Украину" в Днепропетровской области Екатерина Голега пояснила, что из-за российских обстрелов и приема внутренне перемещенных лиц нагрузка на городские службы растет. Именно поэтому после обращения Днепровского городского совета программа согласилась предоставить резервные станции, чтобы "горячая линия" могла работать круглосуточно и бесперебойно.

25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра

КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов. Источник: Днепровский городской совет

Директор КП "еДнепр" Артем Трапезников отметил, что полученное оборудование поможет укрепить техническую базу цифровых сервисов города. По его словам, 25 зарядных станций будут обеспечивать резервное питание серверов и оборудования горячей линии 1530, а также других городских цифровых сервисов. Это создаст дополнительные условия для бесперебойной работы операторов, в частности в укрытиях.

25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра

КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов. Источник: Днепровский городской совет

Он также подчеркнул, что главная цель – обеспечить жителям возможность сообщать о проблемах, а ответственным службам – своевременно получать информацию и реагировать на обращения. Программа "Партнерство за сильную Украину" финансируется правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Как сообщить о проблеме в Днепре

Жители могут обратиться в городские службы двумя способами:

  • позвонить на Единую горячую линию города 1530;
  • воспользоваться мобильным приложением "еДнепр".

Аварийные обращения обрабатываются в течение суток. Обращения, требующие официального ответа городского совета, рассматриваются в сроки от 14 до 30 суток.

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