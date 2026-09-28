По разумной цене: названы лучшие подержанные электромобили в 2026 году

Покупка подержанного электромобиля по-прежнему остается одним из самых выгодных способов перейти на экологичный транспорт без чрезмерных финансовых затрат. Сегодня на вторичном рынке можно найти множество интересных предложений, которые различаются запасом хода, скоростью зарядки и комплектацией.

В то же время потенциальным владельцам важно учитывать естественную деградацию аккумуляторных батарей, особенности типов разъемов и техническое состояние автомобилей. В экспертном обзоре от CarBuzz собраны лучшие варианты подержанных электрокаров за последние 10 лет, которые отличаются приемлемой ценой и хорошими характеристиками.

Kia Soul EV

Самым дешевым в мире электромобилем является квадратный хэтчбек Kia Soul EV 2017 года, ориентировочная цена которого составляет $5 000 (около 207 500 грн). Автомобиль почти полностью повторяет внешний вид бензинового аналога, но имеет устаревшее по современным меркам оснащение.

Kia Soul EV Источник: AutoHouse West/facebook.com

Новый аккумулятор емкостью 30 кВт·ч обеспечивал запас хода до 150 км, однако с учетом износа реальный запас составляет от 80 до 97 км при умеренной температуре, а в мороз – еще меньше. Кроме того, автомобиль использует устаревший разъем CHAdeMO, что затрудняет зарядку на общественных станциях. Автомобиль стоит рассматривать как удобную альтернативу городскому транспорту для коротких поездок.

Nissan Leaf

Первое поколение Nissan Leaf 2017 года можно приобрести примерно за $5 500 (около 228 250 грн). Эта модель привлекает отсутствием затрат на топливо, однако ее 30-киловаттный аккумулятор имеет пассивное воздушное охлаждение, что приводит к деградации элементов в жарких условиях.

Nissan Leaf Источник: Topauto.trader/facebook.com

Из-за этого начальный запас хода в 172 км сегодня часто сокращается до 97 км (60 миль). Покупателям следует обращать внимание на панель приборов с 12 делениями емкости батареи – чем их меньше, тем хуже состояние аккумулятора. Модель также оснащена портом CHAdeMO, который постепенно выходит из употребления.

Volkswagen e-Golf

Электрическая версия классического хэтчбека e-Golf 2019 года стоит около $9 000 (373 500 грн). Немецкий производитель пошел по пути адаптации стандартной платформы, благодаря чему автомобиль сохранил отличную шумоизоляцию, качественные материалы и сбалансированную управляемость. Батарея емкостью 35,8 кВт·ч обеспечивает максимальный запас хода до 201 км.

Volkswagen e-Golf Источник: facebook.com/sergij.muzicuk.26113

Поскольку охлаждение аккумулятора пассивное, регулярная быстрая зарядка сокращает его ресурс. Это отличный вариант для ежедневных поездок по маршруту дом-работа, но не для дальних путешествий.

Chevrolet Bolt EV

Один из самых рациональных вариантов в списке – Chevrolet Bolt EV 2019 года по цене $10 000 (около 415 000 грн). Его аккумулятор емкостью 60 кВт·ч дает реальную возможность преодолевать более 383 км, не опасаясь разрядки.

Сhevrolet Bolt EV Источник: Yard Sales evansville and surrounding areas

Мощность быстрой зарядки ограничена 50 кВт, что требует времени на зарядных станциях. Перед покупкой обязательно проверьте, проходил ли автомобиль кампанию по замене аккумулятора: если да, вы получите подержанный кузов с практически новым аккумуляторным блоком.

BMW i3

Необычный хэтчбек BMW i3 2016 года обойдется примерно в $10 500 (около 435 750 грн). Кузов из углеродного волокна существенно снизил вес машины, обеспечив превосходную управляемость и динамику.

BMW i3 Источник: Cars and Trucks for Sale Central, FL

Интерьер выполнен с использованием экологичных и вторичных материалов. Версия с аккумулятором на 22 кВт·ч обеспечивает до 129 км пробега. Варианты с бензиновым генератором (REX) обеспечивают больший запас хода, но усложняют обслуживание двигателя внутреннего сгорания.

Fiat 500e

Компактный и стильный Fiat 500e 2018 года оценивается в среднем в $11 000 (около 456 500 грн). Небольшая батарея емкостью 24 кВт·ч ограничивает пробег до 129 км, а поддержки быстрых зарядных станций постоянного тока нет в принципе.

Fiat 500e Источник: BM AUTO/facebook.com

В то же время компактные габариты и мгновенный крутящий момент делают этот итальянский хэтчбек идеальным для маневрирования в плотном городском потоке. Задние сиденья очень тесны для взрослых, поэтому автомобиль подходит в качестве второго транспортного средства в семье.

Tesla Model 3

Купить подержанную Tesla Model 3 2018 года можно примерно за $13 000 (около 539 500 грн). Главное преимущество этой модели – прямой доступ к разветвленной и надежной сети зарядных станций Supercharger.

Tesla Model 3 Источник: facebook.com/pnphsalan

Первые партии отличались неидеальными прорезями у кузовных панелей, недостатками окраски и шумами в салоне. Однако реальный запас хода даже с учетом износа составляет около 322 км, а силовая установка является одной из самых надежных.

Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq Electric 2020 года стоит около $15 000 (около 622 500 грн). Аккумулятор на 38 кВт·ч позволяет преодолевать до 273 км благодаря обтекаемой форме кузова и высокой энергоэффективности.

Hyundai Ioniq Electric Источник: Nataliia Krasylovets/facebook.com

Автомобиль потребляет очень мало электроэнергии, что сводит к минимуму расходы на домашнюю зарядку. Аккумуляторы этой марки демонстрируют хорошую износостойкость. Хотя салон выполнен из бюджетного пластика, машина прекрасно справляется с ролью надежного и экономичного средства передвижения.

Hyundai Kona Electric

Кроссовер Hyundai Kona Electric 2023 года за $16 000 (около 664 000 грн) – отличное предложение для тех, кто ищет новый автомобиль с оставшимся сроком заводской гарантии. Батарея емкостью 64 кВт·ч обеспечивает впечатляющий запас хода до 415 км.

Hyundai Kona Electric Источник: Chrysler Finance&Leasing

Модель оснащена современными системами помощи водителю и комфортабельным салоном. Максимальная скорость зарядки составляет 75 кВт, чего вполне достаточно для повседневного использования и подзарядки ночью.

2020 Jaguar I-Pace

Премиальный британский электрокроссовер Jaguar I-Pace 2020 года выпуска предлагается по цене $17 000 (около 705 500 грн), хотя изначально он стоил более $70 000. Благодаря двухмоторной системе полного привода автомобиль развивает 394 к.с. и 700 Нм крутящего момента. Главным ограничением является низкая по нынешним меркам скорость быстрой зарядки – 90 кВт.

Jaguar I-Pace Источник: facebook.com/hotauto2020

Автомобиль отличается роскошным салоном и отличной динамикой, однако потенциальным владельцам стоит провести тщательную диагностику перед покупкой из-за специфических особенностей надежности.

OBOZ.UA предлагает рейтинг автомобилей, которые станут лучшим выбором для повседневных нужд.