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Каким транспортным средствам этот знак запрещает движение? Тест для водителей

Алина Милсент

Тест по ПДД.

Источник: t.me/zapravilamu/1233

Водители видятдорожные знаки каждый день, однако значение некоторых из них легко перепутать. Особенно это касается запрещающих знаков, действие которых распространяется не на весь транспорт, а только на определенные его виды.

Проверьте, насколько хорошо вы помните Правила дорожного движения. Посмотрите на знак на изображении и попытайтесь выбрать правильный ответ. Каким транспортным средствам запрещено движение?

Тест по ПДД.

Источник: t.me/zapravilamu/1233

Каким транспортным средствам запрещено движение?

  1. Всем автомобилям и тракторам с прицепами.
  2. Грузовым автомобилям и тракторам с прицепами любого типа.
  3. Транспортным средствам, осуществляющим буксировку механических транспортных средств.
  4. Ответы 1 и 3.
  5. Ответы 2 и 3.

Что означает этот дорожный знак

На изображении показан запрещающий знак "Движение с прицепом запрещено".

Его действие распространяется не на все автомобили с прицепами. Согласно Правилам дорожного движения Украины, знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

Следовательно, легковой автомобиль с прицепом сам по себе не подпадает под этот запрет, поэтому первый вариант ответа неправильный.

Правильный ответ

5 – ответы 2 и 3.

То есть знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также транспортных средств, буксирующих другое механическое транспортное средство.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак, если он едет на работу.

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