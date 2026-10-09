Каким транспортным средствам этот знак запрещает движение? Тест для водителей
Тест по ПДД.
Источник: t.me/zapravilamu/1233
Водители видятдорожные знаки каждый день, однако значение некоторых из них легко перепутать. Особенно это касается запрещающих знаков, действие которых распространяется не на весь транспорт, а только на определенные его виды.
Проверьте, насколько хорошо вы помните Правила дорожного движения. Посмотрите на знак на изображении и попытайтесь выбрать правильный ответ. Каким транспортным средствам запрещено движение?
Тест по ПДД.
Источник: t.me/zapravilamu/1233
Каким транспортным средствам запрещено движение?
- Всем автомобилям и тракторам с прицепами.
- Грузовым автомобилям и тракторам с прицепами любого типа.
- Транспортным средствам, осуществляющим буксировку механических транспортных средств.
- Ответы 1 и 3.
- Ответы 2 и 3.
Что означает этот дорожный знак
На изображении показан запрещающий знак "Движение с прицепом запрещено".
Его действие распространяется не на все автомобили с прицепами. Согласно Правилам дорожного движения Украины, знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.
Следовательно, легковой автомобиль с прицепом сам по себе не подпадает под этот запрет, поэтому первый вариант ответа неправильный.
Правильный ответ
5 – ответы 2 и 3.
То есть знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также транспортных средств, буксирующих другое механическое транспортное средство.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак, если он едет на работу.
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