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Каким транспортным средствам этот знак запрещает движение? Тест для водителей

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 666
Каким транспортным средствам этот знак запрещает движение? Тест для водителей
Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu/1233

Водители видятдорожные знаки каждый день, однако значение некоторых из них легко перепутать. Особенно это касается запрещающих знаков, действие которых распространяется не на весь транспорт, а только на определенные его виды.

Проверьте, насколько хорошо вы помните Правила дорожного движения. Посмотрите на знак на изображении и попытайтесь выбрать правильный ответ. Каким транспортным средствам запрещено движение?

Каким транспортным средствам этот знак запрещает движение? Тест для водителей

Тест по ПДД. Источник: t.me/zapravilamu/1233

Каким транспортным средствам запрещено движение?

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  1. Всем автомобилям и тракторам с прицепами.
  2. Грузовым автомобилям и тракторам с прицепами любого типа.
  3. Транспортным средствам, осуществляющим буксировку механических транспортных средств.
  4. Ответы 1 и 3.
  5. Ответы 2 и 3.

Что означает этот дорожный знак

На изображении показан запрещающий знак "Движение с прицепом запрещено".

Его действие распространяется не на все автомобили с прицепами. Согласно Правилам дорожного движения Украины, знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

Следовательно, легковой автомобиль с прицепом сам по себе не подпадает под этот запрет, поэтому первый вариант ответа неправильный.

Правильный ответ

5 – ответы 2 и 3.

То есть знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также транспортных средств, буксирующих другое механическое транспортное средство.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, может ли водитель заехать под запрещающий знак, если он едет на работу.

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