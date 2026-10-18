Какая траектория разрешена водителю? Тест на знание ПДД

Кольцевое движение нередко вызывает замешательство у автомобилистов, особенно в тех случаях, когда водитель пропустил свой поворот. Чтобы вернуться на правильное направление, водители иногда рассматривают возможность разворота или движения задним ходом.

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Однако наличие дорожных знаков и требования разметки строго ограничивают подобные маневры в целях безопасности всех участников движения. Детальный анализ предложенной задачи позволяет выяснить, разрешен ли хотя бы один из таких вариантов по действующим правилам.

Задание по ПДД

Водитель синего легкового автомобиля пропустил необходимый поворот при движении на перекрестке с круговым движением, обозначенном знаком 4.10 "Круговое движение". Чтобы исправить ошибку, он рассматривает две возможные траектории: откатиться немного назад и проехать по траектории А, либо выполнить разворот через разметку и заново въехать на кольцо по траектории Б.

Вопрос: Какая траектория разрешена водителю?

Варианты ответов

Водителям предлагаются следующие варианты ответа:

Траектория А Траектория Б Обе траектории разрешены Обе траектории запрещены.

Разбор дорожной ситуации

Рассмотрим вариант с траекторией Б. При выполнении разворота по этой траектории автомобиль вынужден пересечь сплошную линию дорожной разметки. Правила разрешают ее пересечение только в исключительных случаях, таких как объезд неподвижного препятствия или обгон отдельных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. В данной ситуации подобных оснований нет, поэтому траектория Б строго запрещена.

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Что касается траектории А, то она предполагает движение задним ходом. Хотя на участке нет других машин и маневр кажется безопасным, следует помнить, что участок с круговым движением является перекрестком. Пункт 10.10 ПДД четко запрещает любое движение задним ходом на перекрестках без каких-либо исключений, что делает траекторию А также не допустимой.

Ответ на тест по ПДД

Поскольку оба маневра прямо нарушают требования Правил дорожного движения (пересечение сплошной линии разметки и движение задним ходом на перекрестке), водитель не может воспользоваться ни одним из них.

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Правильный ответ: вариант №4 – обе траектории запрещены.

OBOZ.UA предлагает еще одно задание по ПДД, где предстоит определить, какая траектория разворота разрешена водителю.