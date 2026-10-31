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Кто проедет перекресток последним? Тест по ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
69
Кто проедет перекресток последним? Тест по ПДД
Кто на этом перекрестке сможет тронуться последним. Источник: t.me/zapravilamu

Безопасный проезд перекрестков требует от водителя внимательности и четкого знания ПДД. Чтобы правильно оценивать ситуацию на дороге и не создавать опасности для других участников движения, важно помнить, кто и при каких условиях имеет преимущество.

Проверить свои знания предлагает Telegram-канал "За! Правилами". В тесте, который он опубликовал, нужно определить очередность проезда перекрестка, на котором встретились два трамвая, бензовоз с включенным проблесковым маячком и легковой автомобиль. Синий трамвай поворачивает направо, желтый – налево, легковой автомобиль также намерен повернуть налево, а грузовик движется прямо. Ваша задача – выяснить, кто проедет последним. И вот какие варианты ответа предлагает эта задача:

  1. синий трамвай;
  2. желтый трамвай;
  3. оба трамвая;
  4. легковой автомобиль;
  5. грузовой автомобиль.
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Кто проедет перекресток последним? Тест по ПДД

Назовите, кто проедет этот перекресток последним. Источник: t.me/zapravilamu

Перекресток, на котором сложилась эта ситуация, не оборудован светофорами, поэтому он является нерегулируемым. В то же время на нем установлены знаки приоритета, определяющие порядок движения. Это знаки 2.1 "Уступите дорогу" и 2.3 "Главная дорога". Согласно им, по главной дороге движутся синий трамвай, грузовик и красный легковой автомобиль.

Желтый трамвай, напротив, находится на второстепенной дороге, поэтому перед выездом на перекресток его водитель должен пропустить транспортные средства, движущиеся по главной дороге. Конечно, трамваи имеют преимущество перед другими транспортными средствами на перекрестках равнозначных дорог, но это правило не отменяет требований знаков приоритета. Следовательно, в этой ситуации водитель желтого трамвая не может воспользоваться общим преимуществом рельсового транспорта и должен уступить другим участникам движения.

Таким образом, последним это перекресток проедет желтый трамвай. Правильный вариант ответа здесь второй.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение трактор.

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