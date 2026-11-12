Блог | Ни один из танкеров с российским дизелем не добрался до США

Ни один из танкеров с российским дизелем не достиг США, все три изменили маршрут. Один из них – Agioi Fanendes, с 300 тыс баррелей топлива, развернулся примерно в 640 км от американского побережья, сообщает Bloomberg.

Трамп обещал по договоренности с Путиным импортировать 1,8 млн тонн российского дизеля, рассчитывая что это приведет к снижению цен на топливо. Однако соглашение вызвало критику в Украине и Европе, а также непосредственно в США. Теперь все идет к тому, что либо сделка окажется фикцией, либо будет завершена обходными путями.

Лицензия OFAC № 135 от 9 октября разрешает предусмотренные ею операции с российским дизелем, включая импорт в США, до 00:01 по восточному летнему времени США 7 апреля 2027 года, но закон Ending Importation of Russian Oil Act 2022 года содержит собственный запрет и специальную процедуру его прекращения.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила порты и терминалы о возможной ответственности за прием российского топлива, утверждая, что лицензия не отменяет закон Конгресса.

В итоге возникает неопределенность, грозящая юридическими и репутационными рисками для американских компаний, которые свяжутся с российским дизелем. Желающих рисковать в угоду Трампу не нашлось.

При этом считать всю договоренность окончательно сорванной преждевременно. Она изначально касалась американского и мирового рынков, то есть поступление топлива на мировой рынок за пределами США тоже может еще состояться. Однако не факт, что и на мировом рынке найдутся желающие рисковать. Разве что будет найдена очередная серая схема обхода. Или администрация Трампа найдет еще одну сторону для своей сделки.

Выгрузка танкеров с юридически токсичным российским дизелем где угодно за пределами российских портов в любом случае будет иметь ценность для Москвы, даже если это не будет сделано в США. Поэтому важно будет наблюдать за дальнейшим и финальным маршрутом всех трех танкеров.