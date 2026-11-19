Блог | Запретить и уничтожить: Си стало обидно, что в мире есть стоп-фактор – ядерка

Си заявил, что ядерное оружие нужно полностью запретить и уничтожить.

Учитывая, что ядерка – это один из основных факторов, сдерживающих мир от глобального п*здореза, вполне логичное предложение.

Тем более что эта самая ядерка в основном у соперников Китая – у государств Запада и Индии.

Дисбаланс.

А китайцы всегда любили баланс.

Плюс Путин с его 140 лимонами показал, что воевать по старинке можно, можно слить полмиллиона своих граждан в штурмах, и тебе за это ничего не будет.

Наоборот, даже на крутой саммит постоять и покряхтеть пригласят.

То есть тот же Китай с его полутора миллиардами человекодуш, если бы в мире не было ядерки, мог бы, как в старые добрые времена, решать себе задачи.

Тут вот Тайвань забрать, тут шо-то в Сибири хапнуть, тут еще островов налутать, тут еще где-нибудь в Азии подвижевать.

Обидно, когда у тебя такой пул солдатиков, но в мире есть стоп-фактор – ядерка.