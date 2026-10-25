Блог | Единственная в мире значимая страна, гарантии от которой хоть чего-то стоят, это КНР, или Дожились

Гарантии от стран, где на самом деле на реальных выборах избирают ее руководство, не стоят ничего.

Далее текст на языке оригинала.

Це, приміром, стосується:

і Сполучених Штатів (де виявилось можливим навіть таке явище, як Трамп, – із відповідним неминучим відлунням, що їх після нього ще очікує),

і Великої Британії (де лише за час повномасштабної війни в Україні вже працює п’ятий прем'єр),

і Німеччини (де найпопулярніша партія – неофашистська),

і Франції (де світ цілком може отримати напівфашистську президентку),

і стабільно нестабільної Італії (де чудова Мелоні, що очолює уряд аж чотири повні роки поспіль, є рекордсменкою з цього показника за останні 20 років і віцерекордсменкою за весь період після Другої світовоі),

і Канади (якій самій настільки некомфортно в своїй півкулі, що вона наразі хоче бути взагалі в Європі, тож там не до гарантій від неї комусь),

і далекої Японії (з її 4 прем’єр[к]ами в 2020/26),

і навіть такої тимчасово образливої-уразливої Південної Кореї (з її самобутнім звичаєм саджати та/або розстрілювати попередніх президентів – майже без виключень),

і, до речі, Бразилії (де саме сьогодні вирішується, чи відбудеться там зміна курсу на 180 градусів – з відповідною ротацією тих, хто за ґратами)

чи країни трьох вбитих Ганді, включаючи мати з сином (де з її півтора мільярдами населення за економічних умов, що навіть співставити неможливо з китайськими, в неї настільки величезні проблеми, що "гарантії Моді" не в моді – хай спочатку узгодить економіку з демографією).

Ну а де реальних виборів немає –

так це фашистсько-рашистська Росія

й Китай, тож лише він із потенційних гарантів і залишається.