Блог | Есть то, что страшнее ядерной войны

Всемирный испуг

Испуг перед будущим. Именно это чувство объединяет все проявления архаизации в нынешние времена.

Путинисты напуганы тем, что будущая эрэфия потеряет любое влияние в мире из-за критического снижения стоимости и значимости своих подземных серурсов для мира и из-за неспособности найти альтернативу своей роли лишь ресурсной базы для всего остального мира. Отсюда отказ от структурных изменений, от других видов энергии, отказ от политической модернизации, вплоть до возрождения архаичного самодержавия и охранительской позиции во внутренней политике и агрессивных войн во внешней. Лозунг путинистов "нам уже нечего терять, иначе полное поражение и небытие" по сути верен, потому что дальнейшее развитие мира действительно означает для них небытие.

Трамписты, по сути, тоже испытывают испуг. Испуг "глубинной Америки" перед переходом к не нефтяной экономике, при котором предполагаются глубокое изменение образа жизни, банкротство нефтяных гигантов и энергетических монстров, изменение способов транспортировки товаров и продукции, словом, полная перестройка всей энергетической и транспортной инфраструктуры США, что, как они считают, приведет к глобальным проблемам как для страны, так и для (что для них важнее всего) каждого "среднего американца".

Евроскептики напуганы слишком высокой ценой, как они считают, в первую очередь для них лично, перехода к не нефтяной экономике. Новые уязвимости, изменение зависимостей и другие виды взаимосвязей при сохранении фрагментированности Европы слишком пугают своей непредсказуемостью и сложностью этих задач.

Исламские страны только начали привыкать к своей роли нефтяных королей мира, как уже замаячили перспективы лишиться этого титула. Блокада Персидского залива выявила тенденцию к существенному сокращению в мире использования нефтепродуктов и переходу на альтернативные виды энергетики при необходимости, что для арабов подобно смерти. К тому же в исламском мире ощущается кризис способа управления государствами. Духовное управление на основе шариата (Иран), видимость демократии с салафитско-ваххабитским крылом (Египет, Сирия, Ирак) и шейхо-монархическое правление (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания) все больше входят в противоречие с перспективой резкого сокращения доходов и увеличивающегося отставания по мере наступления не нефтяной эры.

На этом фоне Китай выглядит последней империей в мире, наиболее готовой к переходу к не нефтяной экономике, тем более что проблему зависимости от нефти из Персидского залива и от газа из эрэфии Китай усердно решал последние 40 лет, что и проявилось во взрывном развитии электротранспорта в Поднебесной. "Коммунистичность" Китая со временем становится все более декоративной, просто флагом на стене, но порожденный этими внешними атрибутами авторитаризм власти империи пугает весь мир именно своей упрямо-декларативной мощью при наличии у них действительно новейших технологий.

Проблема ИИ, "гонка ИИ" между США, Китаем и Европой, гигантские энергозатраты, циклопические расходы редкоземельных металлов, использование для этого огромного количества воды, захват земельных пространств для физического размещения того ИИ и нерешенность проблемы взаимодействия или использования термичности всех процессов, связанных с деятельностью ИИ, а также перспектива создания нечеловеческого и сверхчеловеческого способа мышления и принятия решений, которые в перспективе могут противоречить человеческой логике, психологии и, возможно, эгоистическим интересам именно Homo sapiens (который сам, к слову, не считается с интересами других биологических видов), уже сейчас пугает самих разработчиков настолько, что они готовы притормозить процессы, но не могут этого сделать из-за той гонки ИИ с Китаем, в которой, как когда-то в гонке ядерных вооружений США-СССР, важна не победа, а то, чтобы не отстать, из-за чего теперь все стороны не понимают, что делать с той никому уже не нужной кучей ядерных боеголовок, которые не решили ни одной проблемы.

Глобальный испуг, теперь уже не из-за ядерки, которая может "мир_в_труху", а из-за будущего иного облика цивилизации – без нефти, но со сверхразумным небелогическим разумом или разумами, основанными на разных моральных или аморальных моделях мышления и поведения, что пугает еще больше.

Уууууух, всем страшно.