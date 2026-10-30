Блог | Как повлияет взлом криптобиржи Binance на Украину

Не менее 6,5 млн украинцев владеют криптовалютами

29–30 октября 2026 года биржа начала расследовать масштабную хакерскую атаку и временно остановила депозиты и вывод средств. Считается, что атака затронула активы на 6,3 млрд долларов.

Binance в цифрах:

335 млн пользователей

$162,8 млрд активов

$34 трлн оборота

По спотовому обороту в декабре 2025 года: 38% мировой торговли криптовалютой, что в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента).

Именно сочетание около 40% спотового рынка, сотен миллионов зарегистрированных пользователей и более $160 млрд активов на хранении объясняет, почему проблемы Binance способны стать системным кризисом для криптоиндустрии.

Юридическая структура

Binance – это фактически международная группа юридических лиц, работающих под одним брендом, а не одна компания, зарегистрированная в одной стране. Но есть нюанс: это не обязательно классический холдинг с полностью прозрачной структурой собственности и единой материнской компанией.

Если возникает крупный убыток (как сейчас), нельзя автоматически сказать, что все компании группы Binance солидарно отвечают за него.

Поэтому пользователю особенно важно посмотреть в условиях аккаунта, какое именно юридическое лицо Binance является его контрагентом. Это гораздо важнее, чем просто знать, что бренд Binance связан с Кайманами или Абу-Даби.

Когда мы сможем сделать первые выводы о сценариях?

Через 24–72 часа, но уверенно оценить риск системного кризиса можно будет скорее через несколько дней или неделю.

По состоянию на утро 30 октября расследование продолжается. Binance оценивает влияние инцидента в $6,3 млрд, сообщает о заморозке около $3 млрд активов и обещает покрыть потери. Reuters также приводит оценку Chainalysis: было похищено не менее $5,912 млрд, хотя окончательный масштаб и механизм еще уточняются.

Первый сигнал – восстановление нормальной работы: откроют ли депозиты и вывод средств и восстановится ли нормальная работа биржи.

Появятся ли новые данные о перемещении активов злоумышленника. Это покажет, удалось ли локализовать техническую проблему. Но даже возобновление вывода средств еще не доказывает полной платежеспособности. Об этом можно будет говорить не раньше чем через 7-8 дней.

Как это повлияет на Украину?

Согласно различным данным, 6,5-7 млн украинцев имеют средства в криптовалюте. При этом нельзя автоматически переносить оценку в 6,5 млн на количество потенциально пострадавших от Binance.

Часть людей хранит криптовалюту в личных кошельках, часть – на других биржах, часть вообще не имеет значительных остатков.

Для оценки риска для Украины важнее всего цифра, которой не хватает, – какая доля криптосбережений украинцев приходится на централизованные биржи и какая именно на Binance.

Без нее можно оценить масштаб распространения криптовалют в Украине, но не реальный объем потенциальных потерь украинцев в этом инциденте.

В то же время мы можем утверждать, что большая часть теневых схем, связанных с коррупцией, отмыванием и выводом средств, проходит именно через крипту. И пока ей нет замены.

В целом, если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, потери понесут несколько миллионов украинцев. Также, очевидно, будут меняться коррупционные схемы.