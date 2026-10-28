Блог | "Варить лягушку" до бесконечности не получится, или Почему Европа рискует потерять и Украину, и собственную безопасность

Еще в 1970-х годах, когда Генри Киссинджер формировал американскую дипломатию, он задал ироничный вопрос: "Где тот номер телефона в Европе, по которому я могу решить ключевые вопросы ее безопасности?" Он отражал раздражение Вашингтона неспособностью европейских государств говорить одним голосом, принимать общие стратегические решения и нести за них ответственность.

Прошло более полувека. Европа создала общую валюту, построила наднациональные институты, но так и не стала единым геополитическим субъектом в вопросах войны и мира. Историческая ирония заключается в том, что сегодня ответ на этот вопрос пытаются дать не Брюссель, Берлин или Париж, а Хельсинки и Осло. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере берут на себя дипломатическую инициативу, которой так не хватает европейскому руководству.

27 октября 2026 года Стубб и Стьоре провели полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, предварительно согласовав свои действия с Украиной и США. По словам Стубба, еще неделю назад мирный переговорный процесс находился на грани срыва, а их вмешательство помогло восстановить рабочие отношения между Киевом и Вашингтоном. После разговора с Путиным они около 30 минут информировали Зеленского о результатах. Обсуждали деэскалацию, защиту украинской энергетики, обмен пленными и перспективы переговоров. Эти два лидера демонстрируют принципиально иной подход: приблизить мир нельзя, лишь повторяя правильные лозунги. Нужно брать на себя политические риски, вести переговоры и готовить механизмы послевоенной безопасности, то есть делать то, чего Единая Европа не делала никогда.

Реакция премьер-министра Дании Метте Фредериксен выявила всю глубину кризиса европейского лидерства. Критикуя инициативу Стубба и Стьоре, она заявила: "...для нас, европейцев, принципиально важно сохранять единую позицию". Но в геополитике, как и в жизни, между позой и позицией есть существенная разница. У этих двух лидеров, Стубба и Стьоре, – позиция. У многих других – поза. Позиция – искать урегулирование и брать на себя риски и обязательства по обеспечению послевоенной безопасности. Поза – разбрасываться лозунгами, как Фредериксен, пережидая войну, пока Украина истекает кровью. Призывы к единству имеют смысл только тогда, когда за ними стоят конкретные решения. Иначе европейское единство становится удобной формулой для оправдания дипломатической пассивности.

В вопросах безопасности никакой Единой Европы как полноценного стратегического субъекта нет. И никогда не было. Есть НАТО, американские гарантии, национальные армии и разные интересы крупных европейских государств. Но нет единого центра, способного самостоятельно договариваться о завершении войны и гарантировать выполнение мирных договоренностей. Парадокс заключается в том, что Финляндия с населением около 5,6 млн и Норвегия с 5,6 млн демонстрируют большую дипломатическую решимость, чем гораздо более мощные европейские государства. Стубб и Стьоре не претендуют на право говорить от имени всей Европы. Они просто действуют. И именно этим показывают разницу между государственным лидерством и коллективной безответственностью. Европейское единство без способности принимать решения – это не геополитическая сила, а дипломатическая декорация.

Кризис лидерства в Европе очевиден. Стубб и Стьоре пытаются его преодолеть. Они понимают то, чего не хочет признавать часть европейских политиков: война не может продолжаться бесконечно лишь потому, что Европа не готова брать на себя ответственность за ее завершение. Для Украины это фундаментальный вызов. Нам нужны не только союзники, поддерживающие продолжение сопротивления, не имея четкой политической цели, но и партнеры, готовые обеспечивать справедливое урегулирование и брать конкретные обязательства по послевоенной безопасности. Ведь Украина платит за каждый дополнительный день войны жизнями своих граждан, а большинство европейских политиков – лишь новыми декларациями. И если спустя полвека вопрос Киссинджера остается актуальным, то проблема уже не в отсутствии европейского номера телефона. Проблема в том, что в Европе до сих пор не хватает лидеров, готовых ответить на этот звонок.

P.S. Что касается Европы: национальные настроения в ЕС определялись со времен образования Единой Европы Францией, а наднациональные – Германией. Первые значительно усилятся после выборов во Франции, а вторые – значительно ослабнут после выборов в Германии. Это еще больше ослабит и без того слабые позиции европейских стран и продолжит "to boil the frog" (варить лягушку на огне), то есть поддерживать огонь войны настолько, чтобы Россия не выпрыгнула из него, развернув эскалацию в Европе, а для этого всегда держать Украину на расстоянии от победы военным путем, дозируя соответствующим образом свою помощь. При таком развитии событий политические рычаги влияния на завершение войны, а значит, и на Европу будут играть более активную роль, чем военные. Это классический анализ эффективности войны как политического инструмента – по Киссинджеру, со временем она снижается. Стубб и Стьоре хорошо это поняли, поэтому и взяли политическую инициативу в свои руки, чтобы в конечном счете защитить и ЕС, и НАТО (Норвегия не является членом ЕС, но является членом НАТО) от дальнейшей политической деградации и дать Украине возможность сохранить остатки переговорной автономии.