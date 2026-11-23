В Индонезии в результате пожара на кондитерской фабрике погибли 24 человека: еще десятки пропали без вести. Фото и видео
В Индонезии масштабный пожар...
Источник: Коллаж OBOZ.UA/Скриншот
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В Индонезии в результате масштабного пожара на кондитерской фабрике погибли по меньшей мере 24 человека. Еще около 30 человек считаются пропавшими без вести, а спасатели продолжают поиски среди обгоревших конструкций предприятия.
Трагедия произошла вечером в субботу, 21 ноября, на фабрике PT Fonusa Agung Mulia в городе Чиканде провинции Бантен, недалеко от столицы Джакарты. Как сообщает Reuters, причины возгорания сейчас устанавливают, однако предварительно пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания кондиционера.
Что известно о масштабном пожаре
Советник президента Индонезии по трудовым вопросам Саид Икбал сообщил, что власти проверяют соблюдение правил безопасности на предприятии. Также он заявил о намерении вызвать руководителя фабрики для дачи объяснений.
Предприятие принадлежит компании United Family Food, которая является одним из крупных поставщиков потребительских товаров на внутреннем рынке Индонезии. Всего в компании работает около 5 тысяч сотрудников, а среди ее продукции – популярные сладости Milkita и лапша быстрого приготовления Lemonilo.
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Генеральный директор фабрики Стивен Эрвин Виджая сообщил, что во время субботней смены на территории производственного комплекса находились примерно 300 работников.
По информации руководителя поисково-спасательного агентства провинции Бантен Аль Амрада, по состоянию на понедельник, 23 ноября, удалось подтвердить, что 29 человек находятся в безопасности. В то же время пятерых пострадавших госпитализировали.
Спасатели вынесли с территории разрушенного предприятия 24 мешка с останками погибших. Однако на месте трагедии пока не смогли подтвердить окончательное число жертв.
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Поиски пропавших осложняет угроза обрушения
Поисковая операция продолжается, однако работу спасателей значительно осложняют остаточные очаги возгорания и неустойчивость поврежденных конструкций здания. Из-за масштабных разрушений существует опасность их обрушения.
Кроме того, сильный пожар привел к тому, что установить личности некоторых погибших по внешним признакам невозможно.
Представитель полиции Вахью Хидаяти сообщила, что для идентификации жертв правоохранители собирают образцы ДНК у родственников пропавших работников. По ее словам, этот процесс может занять несколько недель.
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии.
Источник: Скриншот
Напомним, в венгерском городе Тисауйварош прогремел взрыв на предприятии нефтегазовой компании MOL, после чего возник пожар. В результате аварии один человек погиб, еще девять получили ожоги.
Как писал OBOZ.UA, в Катаре на газоперерабатывающем комплексе произошел мощный взрыв с последующим пожаром. В результате инцидента более 50 человек получили ранения, еще 18 считались пропавшими без вести.
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