В горах Румынии нашли мертвого украинца, еще двоих обнаружили живыми: могли незаконно перейти границу

Спасатели в Румынии нашли по...

В горах Марамуреша на севере Румынии нашли трех граждан Украины, которые заблудились вблизи государственной границы. Один из мужчин погиб, двоих других спасатели обнаружили живыми. По предварительной информации, украинцы могли незаконно пересечь границу со стороны Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Алина Пет рару, передает румынское издание Digi24. Информацию об инциденте также распространило агентство Agerpres.

По словам представительницы пограничной полиции, о пропаже трех украинцев сообщила по телефону женщина.

Обстоятельства исчезновения

По полученной информации, трое граждан Украины могли заблудиться в горной местности неподалеку от государственной границы после ее незаконного пересечения с украинской стороны. Один из мужчин с трудом передвигался, поэтому румынские службы начали поисково-спасательную операцию.

К ней привлекли пограничников и горных спасателей из жудеца Марамуреш. Поиски проводили в районе населенного пункта Репедя, неподалеку от границы с Украиной.

Поиски в снегу

Первыми поисковые группы нашли двух украинцев. Вскоре обнаружили и третьего мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.

В спасательной операции участвовали двое пограничников из сектора в коммуне Поениле-де-Суб-Мунте, прибывшие на специальном автомобиле, а также трое сотрудников горной спасательной службы SPJ Salvamont Maramureș на двух автомобилях.

По словам Алины Пет рару, операция проходила в сложных условиях. Местность была труднодоступной, а горы покрывал толстый слой снега.

Обстоятельства гибели украинца и другие детали инцидента выясняют сотрудники Инспектората полиции жудеца Марамуреш.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в горах Румынии спасли обессиленного украинца, который блуждал неделю.