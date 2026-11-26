В Египте бензовоз взорвался после ДТП: 31 человек погиб, десятки пострадали. Фото и видео

В столице Египта – Каире произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с бензовозом, которое унесло жизни десятки человек. После столкновения с другим транспортным средством топливозаправщик загорелся и взорвался.

Жертвой инцидента стал 31 человек и 21 получил ранения. Об этом сообщает BBC.

Что известно о трагедии

По информации министерства здравоохранения Египта, в результате крупного пожара на оживленной автомагистрали в Каире десятки человек погибли и получили травмы. В ближайшие больницы пациентов доставляли с ожогами и симптомами отравления дымом.

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как в ночное небо поднимались клубы пламени и черный дым. Также загорелись несколько находящихся поблизости автомобилей.

Власти не сообщили, как именно возник пожар, но государственные медиа сообщили, что цистерна перевернулась, облив находившиеся рядом автомобили бензином. Через некоторое время место ДТП охватило пламя и за считанные секунды прогремел мощный взрыв.

Подробности о ДТП

Региональная прокуратура начала расследование инцидента и потребовала взять образцы ДНК с тел погибших. Источники, знакомые с ходом расследования, сообщили, что автоцистерна, принадлежавшая частному подрядчику, двигалась по шоссе, когда перед ней упал высоковольтный кабель, в результате чего водитель потерял контроль над управлением.

Десятки людей погибли. Источник: Скриншот

Затем машина пересекла разделительную полосу, перевернулась и загорелась. Авария произошла на кольцевой дороге Каира. По предварительной информации, цистерна была полностью заполнена нефтепродуктами.

Около 27 транспортных средств сгорели дотла. Для оказания помощи и проведения спасательных работ было задействовано 39 машин скорой помощи.

Пожар на месте ДТП. Источник: Скриншот

Напомним, на трассе Киев – Харьков возле города Яготин в Киевской области 14 ноября перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат. Из-за масштабного ДТП пришлось временно перекрыть движение транспорта в обоих направлениях.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Нежине на Черниговщине суд вынес приговор водителю, который 29 ноября 2025 года сбил двух женщин, которые впоследствии умерли в больнице. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.