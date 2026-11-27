В Варшаве женщина напала на украинского бойца ММА в трамвае: чем все закончилось. Видео

В столице Польши Варшаве женщина устроила конфликт в трамвае с 23-летним украинским профессиональным бойцом ММА Виталием Ляликовым. Она оскорбляла мужчину из-за его национального происхождения, ударила по голове и пыталась плюнуть в него, однако спортсмен не стал отвечать силой и позже решил не обращаться в полицию.

Об этом сообщает издание inPoland, которому украинец рассказал подробности инцидента. По словам спортсмена, никто из пассажиров общественного транспорта и водитель трамвая не отреагировали на агрессивное поведение женщины.

Подробности нападения на украинца в Варшаве

Инцидент произошел около 22:30, когда Ляликов возвращался домой после тренировки. В салоне трамвая находилось около пяти-шести пассажиров, поэтому мужчина поставил свой спортивный рюкзак на свободное сиденье напротив.

Позже в общественный транспорт вошла женщина, которая сразу обратила внимание на спортсмена и начала оскорблять его из-за украинского происхождения.

"Она сразу обратила на меня внимание и начала говорить: "О, курва, что, украинец?"", – рассказал Ляликов.

По словам мужчины, он пытался избежать конфликта, игнорировал оскорбления и продолжал пользоваться телефоном. Однако женщина не прекращала провокаций и в конце концов подошла к украинцу и ударила его по голове.

В Варшаве женщина напала на... Источник: Скриншот Развернуть

Спортсмен не применял физическую силу в ответ, а лишь спросил нападавшую о причинах такого поведения. Особенно его поразило, что никто из присутствовавших в трамвае даже не сделал женщине замечание.

Нападавшая продолжала выкрикивать оскорбления, призывала мужчину вернуться в Украину и заявляла, что "Польша только для поляков". Когда она несколько раз попыталась плюнуть в его сторону, Ляликов начал снимать происходящее на видео.

Оба вышли из трамвая на остановке Бемово. При этом даже после выхода из общественного транспорта женщина продолжала оскорблять украинца.

Чем закончился инцидент и что известно о спортсмене

После нападения Ляликов решил не обращаться в польские правоохранительные органы. Он объяснил это тем, что инцидент произошел поздно вечером, а сам мужчина не был уверен в результативности такого обращения.

Несмотря на профессиональную спортивную подготовку, украинец принципиально отказался применять силу против нападавшей.

"Я принципиально не стал отвечать силой. Для меня как для мужчины поднять руку на женщину – это неприемлемо. Но то, что произошло, уже стало настоящей чертой", – подчеркнул спортсмен.

В Варшаве женщина напала на... Источник: Скриншот Развернуть

Виталий Ляликов родом из Донецкой области. В 2017 году он переехал в Запорожье, где продолжил заниматься единоборствами.

Украинец является профессиональным бойцом ММА, чемпионом Запорожской и Днепропетровской областей по смешанным единоборствам, кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою и обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Также у него есть ряд наград с соревнований по фри-файту, грэпплингу и боксу.

В Польше спортсмен живет уже около года и тренируется в варшавском клубе смешанных единоборств AFC. По словам Ляликова, с подобным проявлением агрессии он столкнулся впервые в жизни.

В Варшаве женщина напала на... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, в Польше двое молодых людей набросились на 16-летнего украинца в поезде, следовавшем по маршруту Варшава – Тлущ. Мужчины оскорбляли подростка из-за его происхождения, угрожали ему и пытались выгнать из вагона.

Как писал OBOZ.UA, в Варшаве 33-летний поляк напал на 20-летнего украинца на пешеходном переходе. Мужчина без видимой причины ударил парня по голове и убежал.