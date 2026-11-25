В Варшаве мужчина пытался сжечь себя возле Президентского дворца: все подробности. Видео
В Варшаве мужчина поджег себя.
Источник: фото Kanal Zero / скриншот видео
В центре Варшавы – между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры Польши – вечером 25 сентября мужчина совершил акт самосожжения. С тяжелыми ожогами его госпитализировали в отделение интенсивной терапии.
Как передает Polsat News, инцидент произошел около 18:10 (время по Киеву). "Наши офицеры первыми отреагировали на эту ситуацию", – сообщил журналистам полковник Богуслав Перковский, представитель Службы государственной охраны РП.
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Что произошло в Варшаве
Очевидцы потушили мужчину с помощью огнетушителей. Сотрудники Службы государственной охраны вызвали скорую помощь, пожарных и полицейских.
Подробностей о мотивах мужчины, который облил себя горючим веществом и поджег, пока нет. Известно, что его доставили в Военно-медицинский институт.
"Мы, конечно, выясняем детальные обстоятельства инцидента", – сообщила Zero.pl заместитель комиссара Моника Качиньская, представитель Главного управления полиции Варшавы.
Предварительно, самосожжение произошло не непосредственно перед Президентским дворцом, а на противоположной стороне улицы Краковское предместье перед зданием Минкульта.
Мужчина поджег себя в центре столицы Польши.
Источник: Polsat News
Как писал OBOZ.UA, 7 чеврня в Стрыйском районе Львовской области 51-летний мужчина после ссоры с тещей поджег хозяйственную постройку во дворе ее дома, а затем и себя. С тяжелыми ожогами его отвезли в больницу, но спасти мужчину не удалось.
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