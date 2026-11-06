В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробности

В ночь на 5 ноября в словацком городе Тренчин, в отеле SOG произошла драка между тремя гражданами Украины. Во время драки один из мужчин воспользовался ножом, нанеся тяжелые травмы своему оппоненту. 53-летний пострадавший умер от полученных травм и острого внутреннего кровотечения.

По подозрению в убийстве задержали еще одного 53-летнего украинца. Третьего участника инцидента разыскивают, заявили в полиции словацкого города.

Что говорят правоохранители

По словам представителей полиции Тренчина, во время драки мужчина получил два тяжелых ножевых ранения в области сердца. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которой удалось реанимировать пострадавшего.

Но раненый умер от полученных травм во время транспортировки в больницу.

В связи с инцидентом полицейские задержали одного подозреваемого. Еще одного участника драки разыскивают.

"Дело взял на себя следователь отдела уголовной полиции регионального управления в Тренчине. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия для надлежащего выяснения всех обстоятельств инцидента. В связи с продолжающимися процессуальными действиями в настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию", – заявили в полиции.

Вбросы о военных

В МИД Украины утверждают, что получили от правоохранителей Тренчина соответствующую информацию об инциденте. Посольство Украины в Словакии уже связалось с женой погибшего, чтобы помочь организовать похороны. Дело находится на контроле дипломатического учреждения.

Одновременно в ведомстве подчеркнули: все трое участников драки в Тренчине – гражданские. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке, однако они не являются военнослужащими Сил обороны Украины.

Это уточнение понадобилось, потому что в нескольких СМИ Словакии появились вбросы о том, что драка в отеле SOG якобы произошла между украинскими военными пилотами, которые проходят обучение за границей.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также отрицает, что речь идет об украинских военных.

"Ни пилоты, ни другой авиационный персонал сейчас не проходят обучение в Словакии. Многие украинские военные проходят летную подготовку за границей, однако не в Словакии", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Словакии ученик начальной школы в Сташкове напал с острым предметом на учителей и других учеников. В результате того инцидента сразу три человека получили ранения, причем одна из пострадавших умерла.