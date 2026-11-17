В Праге на главном вокзале столкнулись два пассажирских поезда: пострадали десятки людей. Фото и видео

В Праге на главном вокзале с...

17 ноября в Чехии на главном вокзале Праги столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали 46 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших трое машинистов.

Причины и обстоятельства аварии сейчас расследуют. Об этом сообщило издание CT24.

Что произошло

Авария на железной дороге в Праге произошла утром 17 ноября, около 7:00, на мосту через улицу Сейфертова. В результате инцидента пострадали 46 человек, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.

Отмечается, что оба поезда двигались на небольшой скорости, поэтому серьезных разрушений удалось избежать. При этом повреждены передние части обоих поездов.

Причины аварии расследует Железнодорожная инспекция